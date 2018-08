EMPLOI | article publié le, 22/08/18 0 réaction

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 19 au 25 novembre 2018

Le programme détaillé de l’ensemble des actions organisées en Europe, en national et en régions pour la SEEPH 2018 sera consultable à partir du 1er octobre.

La SEEPH, c’est une semaine pour faire un focus sur l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette année aura pour thématique principale les femmes en situation de handicap et l’emploi. Un point d’étape sur l’emploi accompagné, près d’un an après les premiers appels d’offre, ainsi que l’axe alternance et apprentissage seront également au centre des sujets abordés.



Femme et handicap : pour en finir avec cette double peine dans le travail



En France, si vous êtes une femme en situation de handicap, les obstacles et les discriminations dans l’accès à l’emploi sont encore plus forts. De plus, l’absence de données officielles chiffrées genrées empêche une étude précise de la situation.



Fortes des recommandations des rapports « Femmes handicapées : Accès à l’emploi, Accès aux soins. Quelques vérités... » de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA – 2014), et « L’accès à l’emploi des femmes en situation de handicap » (Défenseur des Droits – 2016), LADAPT et FDFA ont décidé de passer à l’action pour sensibiliser le public, les institutions, le monde économique, la classe politique et les partenaires sociaux.



LADAPT organise un comité de réflexion, dont l’objet est d’aboutir à la réalisation d’un livre blanc.



L'emploi accompagné



10 mois après les appels d’offre sur l’emploi accompagné, l'association veut mettre un coup de projecteur sur ce dispositif et faire un premier point d’étape.



L’association poursuit son travail militant pour l’élargissement du cadre légal des conditions d’accès au dispositif, pour un accès réel et durable au marché de l’emploi ordinaire aux personnes en situation de handicap.



Au programme de cette SEEPH 2018 :



150 actions dans toute la France, organisées ou coorganisées par LADAPT, ses salariés, bénévoles, auprès de recruteurs ou à destination du grand public.



En Europe, conférences internationales dans les ambassades de France en Espagne, en Irlande, en Italie et en Pologne. Pour sensibiliser les acteurs économiques, politiques et la société civile à l'inclusion professionnelle des femmes et hommes en situation de handicap. Dates à définir.



Conférence de presse commune (LADAPT, L’Agefiph et le FIPHFP), mardi 2 octobre à 9 heures (Le Schoolab - 21 rue de Cléry - 75002 Paris)



Salon Handi&Emploi par LADAPT, dans le cadre du salon Paris pour l’Emploi, les 4 et 5 octobre (Place de la Concorde - Paris)



Festival Regards Croisés - Courts métrages « Métiers et Handicaps » (10e édition), du 14 au 17 novembre (35400 Saint-Malo), LADAPT est partenaire depuis 2015



Ouverture de la SEEPH, le lundi 19 novembre, sur la thématique des violences au travail faites aux femmes en situation de handicap (Hôtel de Ville de Paris)



Journée sur l’inclusion, sous forme d’ateliers de travail (modalités de formation, négociations collectives, conditions de travail), mardi 20 novembre (Siège de DELOITTE - Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris-la-Défense Cedex)



Journée des femmes, dédiée spécialement aux rencontres entre entreprises et candidates (networking et Handicafé© géant), mercredi 21 novembre (lieu à définir)



Conférence sur l’apprentissage organisée par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, jeudi 22 novembre (Paris - lieu à définir)





Le programme détaillé de la SEEPH 2018 sera consultable à partir du 1er octobre



