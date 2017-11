Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2017 : l'Unapei lance une campagne sur les réseaux sociaux

Les associations de l'Unapei avec leurs 520 ESAT et 110 entreprises adaptées mettent quotidiennement leur savoir-faire entrepreneurial et social au service des grandes entreprises, PME, collectivités locales et particuliers.

Du 13 au 19 novembre 2017, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'Unapei et ses associations lancent une campagne sur les réseaux sociaux #OnTravailleEnsemble. Elles montreront, à travers des exemples de partenariats et d'initiatives, comment ce réseau, n°1 de l'emploi des personnes handicapées, est aujourd'hui un véritable acteur de l'innovation économique et sociale.



Maraîchages bio, productions de connectiques pour des machines destinées aux opticiens, recyclage, activités de sous-traitance automobile, graphisme, élaboration de mobilier ludique et écologique pour les crèches et espaces de jeux, autant d'activités qui évoquent l'innovation, les secteurs de pointe et auxquelles on n'associe pas spontanément le handicap intellectuel, cognitif et psychique. Et pourtant !



De plus en plus d'entreprises ont compris qu'avec les établissements et service d'aide par le travail (Esat) et les entreprises adaptées (EA), elles investissent sur un savoir-faire ainsi qu'une capacité à concilier impératifs économiques et vulnérabilités des collaborateurs. Lieux d'ingénierie et d'innovation sociale, le secteur adapté est une force économique au service d'un projet social.



Les travailleurs handicapés y développent des compétences multiples grâce à un accompagnement et une formation. Les méthodes de travail et d'organisation permettent aux personnes handicapées d'évoluer sereinement dans leur environnement de travail et aux Esat et EA de maintenir une production soutenue et de qualité.



La diversification des accompagnements proposés aux travailleurs - formations diplômantes et certifiantes ; validation des acquis et de l'expérience, accompagnement professionnel et social adapté - sont autant de services qui visent à répondre aux besoins et motivations de chacun, tout en sécurisant les parcours.



« Les associations de l'Unapei avec leurs 520 ESAT et 110 entreprises adaptées mettent quotidiennement leur savoir-faire entrepreneurial et social au service des grandes entreprises, PME, collectivités locales et particuliers. Le réseau Unapei est un acteur économique incontournable sur l'ensemble du territoire. » a déclaré Luc Gateau, président de l'association.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse