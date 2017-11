Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : Agefos PME lance le MOOC « Handicap et Entreprise »

Au-delà du MOOC « Handicap et Entreprise » l'OPCA a développé de nombreux outils visant à sensibiliser et accompagner les entreprises en faveur de l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

A l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui se tient du 13 au 19 novembre 2017, Agefos PME (1er gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France), franchit une étape supplémentaire en faveur de l’employabilité et l’insertion dans l’entreprise des salariés handicapés et lance un MOOC dédié, permettant d’accompagner au mieux les managers dans cette mission.



Lancement du MOOC « Handicap et Entreprise » : un outil innovant pour tous les managers



Accompagner les entreprises dans leur politique « handicap » est un axe majeur de l’action du gestionnaire des fonds de la formation professionnelle du fait même de la nature de ses adhérents. En effet, les entreprises de moins de 20 salariés qui représentent pas moins de 88% des adhérents de l’OPCA, accueillent à elles seules 48% des insertions de travailleurs handicapés (étude DARES 2013).



Répondant à une attente forte des entreprises, le gestionnaire a signé une convention avec l’AGEFIPH visant à mutualiser et développer les moyens en faveur de l’accès à l‘emploi mais aussi la sécurisation des parcours professionnels des salariés handicapés.



Dans le cadre de cette convention, un MOOC (Massive Open Online Course), disponible en libre accès à partir du 13 novembre sur la plateforme « Openclassrooms », a ainsi été développé à l’attention des managers et responsables de TPE-PME qui doivent répondre à l’obligation d’emploi des personnes handicapées, mais qui n’ont pas nécessairement les outils pour accomplir efficacement cette mission. Au-delà, ce MOOC s’adresse à toutes les structures qui souhaitent avoir les clefs pour intégrer ces publics durablement dans l’entreprise.



Le contenu propose un socle de connaissances de base en s’articulant autour de 4 grands thèmes: les différents types de handicaps, les obligations légales, le recrutement et l’intégration, le maintien dans le poste.



Emploi et handicap, un engagement permanent



Au-delà du MOOC « Handicap et Entreprise » la société a développé de nombreux outils visant à sensibiliser et accompagner les entreprises en faveur de l’accès à l’emploi des personnes handicapées.



Des fiches pratiques sont téléchargeables depuis le site national de l’OPCA, des quiz de sensibilisation ont été réalisés à l’attention des entreprises adhérentes, un accompagnement spécifique des conseillers de l'entreprise est proposé.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse