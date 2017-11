Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : Synergie se démultiplie

Le saviez-vous ? 80 % des handicaps ne sont pas visibles. Dans 85 % des cas, le poste de travail d’une personne handicapée ne requiert aucun aménagement.

Premier groupe français indépendant de services RH, 5ème réseau européen (intérim, recrutement, formation, conseil), Synergie est un acteur reconnu en matière d’emploi et d’insertion professionnelle des personnes handicapées.



A l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 13 au 19 novembre 2017, les équipes de Synergie et de sa Mission Handicap se mobilisent au travers de 40 événements dans toute la France.



La société organisera notamment des Handi’matinales, consacrées au recrutement de personnes en situation de handicap, avant une visite de l’entreprise demandeuse - comme Bardusch à Cambrai. Les équipes du groupe animeront également des sessions de job dating et de coaching, des forums emploi, des simulations d’entretien, des découvertes d’entreprise (Fleury Michon à Pouzauges) ou encore des ateliers de sensibilisation.



A Lyon, par exemple, en partenariat avec l’association Messidor, une Handi’matinale dédiée à la démystification du handicap psychique sera mise en place. En interne, le groupe expérimentera des actions innovantes de sensibilisation à destination de ses collaborateurs.



« Notre message aux entreprises, c’est : « Osez le handicap ! ».

« L’intérim est une porte d’entrée efficace vers l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Au travers de missions longue durée, il permet de lever les préjugés en la matière, de s’assurer des compétences de la personne, et dans la grande majorité des cas se traduit par une intégration réussie », souligne François Pinte, secrétaire général et responsable RSE du Groupe.



Mobilisé depuis 15 ans pour l’emploi des personnes handicapées



Une Mission Handicap et une équipe entièrement dédiées à l’emploi des personnes handicapées, en interaction permanente avec un réseau de 665 agences ;



1 500 personnes handicapées recrutées en contrat d’intérim chaque année ;



Un accompagnement sur-mesure : formation, coaching, recrutement, aménagement du poste de travail, suivi individualisé ;



Un travail au quotidien avec de grands partenaires : Cap Emploi, AGEFIPH, AFPA, associations spécialisées ;



40 événements organisés ou animés à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2017 (30 événements en 2016).





www.synergie.com EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse