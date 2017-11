La semaine du handicap au château de Versailles du 28 novembre au 4 décembre 2017

Les conférenciers adapteront les parcours en fonction du type de handicap et utiliseront des outils de médiation pour illustrer leurs propos. © image : château de Versailles, D.Saulnier

À l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap (le 3 décembre 2017), l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles organise pour la cinquième année consécutive et avec le soutien fidèle de la Fondation d’entreprise FDJ, une Semaine du handicap du 28 novembre au 4 décembre 2017. Cette année, afin de mettre en lumière les différents moyens mis en œuvre pour favoriser l’accessibilité au château, une programmation spécifique sera développée autour de l’exposition Visiteurs de Versailles. Voyageurs, princes, ambassadeurs, 1682-1789. De plus, durant ces quelques jours, la majeure partie des visites proposées aux individuels seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Les conférenciers adapteront les parcours en fonction du type de handicap et utiliseront des outils de médiation pour illustrer leurs propos.



Pour les groupes. Une proposition inédite : un escape game au château de Versailles : « La vengeance du peintre »



Le château de Versailles propose une nouvelle façon ludique de découvrir son patrimoine exceptionnel, pour apprendre en s’amusant. Les participants recherchent des indices et résolvent des énigmes, au cœur d’un espace de jeu scénarisé et animé par un comédien. Leur logique, leur sens de la déduction et leurs connaissances sont mises à l’épreuve.



Février 1690. Charles le Brun, premier peintre de Louis XIV, malade et meurtri d’avoir été peu à peu oublié par le souverain, décède dans son atelier. L’ensemble de ses œuvres est saisi, mais très vite, on découvre qu’un tableau célèbre manque à l’appel. Des enquêteurs d’un jour sont dépêchés pour retrouver l’œuvre disparue. Une aventure pour découvrir l’ambiance du premier Versailles et les artistes qui l’ont créé.

Lundi 4 Décembre à 10h, 11h30, 14h et 15h30.



Mais aussi :



Un concert-conférence sur les artistes-musiciens venus à la cour de Versailles, à l’image de Mozart en 1763. Jeudi 30 novembre à 15h30.



Une dégustation historique : la gourmandise à Versailles, où l’on découvrira, notamment l’influence des cours étrangères sur le goût à la cour de France. Jeudi 30 novembre à 10h30 et vendredi 1er décembre à 10h30 et 14h30.



Dans l’exposition Visiteurs de Versailles : « Voyage(s) sans retour, une enquête participative du commissaire Narbonne ».



1686 : une ambassade très exotique est accueillie à Versailles dans la galerie des Glaces. Le Roi du Siam Phra Naraï a envoyé quelques-uns de ses plus hauts dignitaires remettre au Roi Louis XIV une lettre écrite sur une feuille d’or. La soie et les diamants brillent de mille feux. Un drame pourtant se déroule dans l’ombre… Presque 100 ans plus tard, c’est le roi de Suède Gustave III qui est cette fois en visite à Versailles. Mais quand le même scénario se reproduit, c’est aux meilleurs enquêteurs du royaume que l’on confie sa résolution. Lundi 4 Décembre à 10h, 11h30, 14h et à 15h30.



Pour les individuels. Quelques exemples de visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap du 28 novembre au 4 décembre 2017



Les visiteurs de Versailles 1682-1789

Voyageurs français et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains et philosophes, architectes et savants, touristes du « Grand Tour », tous sont venus à Versailles. Quand certains s’y rendaient pour apercevoir le Roi ou solliciter ses faveurs, d’autres y étaient officiellement reçus par le souverain au cœur du Château, cadre d’une intense activité diplomatique. À travers plus de trois cents œuvres, l’exposition met en lumière ces visiteurs de la seconde moitié du XVIIe siècle jusqu’à la Révolution. Quel accueil leur était réservé ? Quelles impressions en gardaient-ils ? Quels cadeaux ou souvenirs en rapportaient-ils ? Les visiteurs d’aujourd’hui découvrent le Château par le regard de ceux qui les ont précédés au cours de l’histoire.

Vendredi 1er décembre à 10h30.



Versailles, château des rois, palais de la République

Au fil d’un vaste parcours par ses nombreux couloirs, découvrez le Château à travers ses facettes les plus diverses, et parfois les moins connues : résidence royale, mais aussi palais de la République, musée de l’Histoire de France et lieu de création contemporaine. Mercredi 29 Novembre à 14h30.



Des Écuries à la galerie des Carrosses

Véritable palais consacré à la gloire du cheval, les écuries de Versailles étaient le lieu d’une vie trépidante qui débordait le cadre des soins ordinaires prodigués aux chevaux. La galerie des Carrosses, entièrement rénovée, abrite une précieuse collection de traîneaux, chaises à porteurs et voitures de grand apparat ayant participé aux événements marquants de l’Histoire de France. Jeudi 30 Novembre à 10h30.





www.chateauversailles.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse