CULTURE | article publié le, 29/11/18 0 réaction

La semaine du handicap au château de Versailles

Durant la semaine du handicap un grand nombre de visites guidées seront accessibles aux visiteurs individuels en situation de handicap.

L’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et la Fondation d’entreprise FDJ renouvellent en 2018 leur partenariat en faveur des publics en situation de handicap. Pour la sixième année consécutive, du 3 au 9 décembre, le château de Versailles proposera durant toute une semaine une programmation spécifique, riche et variée à tous les visiteurs quel que soit leur handicap, qu'ils viennent seuls ou en famille.



Pour les groupes :



Un escape game : « La vengeance du peintre »

Le château de Versailles propose une nouvelle activité afin de découvrir son patrimoine exceptionnel, en s’amusant. Les participants recherchent des indices et doivent résoudre des énigmes, au coeur d’un espace de jeu scénarisé et animé par un comédien. Leur logique, leur sens de la déduction et leurs connaissances sont mises à l’épreuve.



Êtes-vous prêt pour un incomparable voyage au siècle du Roi Soleil ? La machine à remonter le temps n’attend plus que vous. Sa fiabilité légendaire vous ramènera à bon port après une incroyable visite de la galerie des Glaces. À moins… que tout ne se passe pas exactement comme prévu…

Les 4 et 5 décembre à 9h30, 11h15, 14h, et 15h45. Durée : 1h30



Un atelier photographique : « En scène ! »

Les visiteurs découvrent les tableaux les plus spectaculaires de l’épopée napoléonienne. Attributs et symboles des hauts dignitaires de l’Empire n’auront plus de secrets pour eux. Ils s’amusent à les imiter et à détourner leurs codes de représentation au cours d’un atelier photographique où ils se mettent en scène !

Le 4 décembre à 13h30 et 14h30, le 5 décembre à 11h00 et à 13h30,

Le 6 décembre à 13h30 et à 14h30. Durée : 1h30



Une visite-enquête sensorielle : « Le retour du commissaire Narbonne »

Au coeur de l’exposition Louis-Philippe et Versailles, les visiteurs sont invités à assister le commissaire Narbonne pour résoudre une nouvelle affaire. Cette enquête permet une découverte ludique des oeuvres et des lieux, à l’aide d’outils de médiation touchant aux différents sens (ouïe, odorat, toucher...).

Les 6 et 7 décembre à 10h et 14h. Durée : 1h30



Un grand nombre de visites guidées aura également lieu tout au long de la semaine.



Pour les individuels :



Durant la semaine du handicap un grand nombre de visites guidées seront accessibles aux visiteurs individuels en situation de handicap.



Deux visites guidées en langue des signes française seront proposées aux visiteurs curieux de découvrir le Versailles du XIXe siècle. Ils y découvriront les transformations menées par Louis-Philippe dans l’ancienne résidence royale, lorsqu'il décida de faire du château un musée dédié « à toutes les gloires de la France » Louis-Philippe et Versailles.

Le 8 décembre à 10h30. Durée : 1h30

À la découverte du musée de l’Histoire de France. Le 8 décembre à 14h00. Durée : 1h30



Tous les jours, le public pourra aussi visiter les appartements privés des rois. Derrière les murs et la vie d’apparat des Grands Appartements, les visiteurs découvrent l’atmosphère intime et le décor raffiné des pièces à vivre : la salle à manger, le cabinet de la Pendule, le cabinet d’angle avec le bureau à cylindre de Louis XV, l’un des meubles les plus célèbres du monde.

Les appartements privés des rois. Tous les jours, du 4 au 9 décembre, à 9h30 et 10h00. Durée : 1h30



Dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel, le château de Versailles et le réseau des résidences royales européennes a élaboré À la table du roi / A place at the royal table, un programme consacré au patrimoine gastronomique des cours européennes. La visite proposée permettra au public d’explorer l’art de la table, l’alimentation et la gastronomie à la cour du Roi. Entre grands festins publics et repas pris dans l'intimité, le cérémonial est plus ou moins développé et les mets varient. À découvrir dans les appartements et à travers les collections du Château.

À la table des rois. Le 6 décembre à 10h30. Durée : 1h30



Enfin les visiteurs individuels pourront aussi prendre part à l'escape game : « La vengeance du peintre ». Les participants recherchent des indices et résolvent des énigmes, au coeur d’un espace de jeu scénarisé et animé par un comédien. Leur logique, leur sens de la déduction et leurs connaissances sont mises à l’épreuve.

Le 6 décembre, à 9h30, 11h15, 14h00 et 15h45. Durée : 1h30





EN SAVOIR + :

Tout le programme de la semaine du handicap



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page