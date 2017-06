Semaine nationale du chien guide du 17 au 24 septembre 2017

6e semaine nationale du chien guide, l’animal qui voit loin pour ceux qui ne voient plus.

En France, 200 000 personnes malvoyantes pourraient bénéficier d’un chien guide… si elles le demandaient.



En effet, le chien guide ne s’adresse pas uniquement aux personnes aveugles mais aussi aux personnes malvoyantes. Toutefois trop peu pressentent à quel point cet animal peut changer leur vie.



Pour faire découvrir cet univers, les treize associations de chiens guides fédérées au sein de la FFAC - Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles - se mobilisent du 17 au 24 septembre 2017 pour la 6e Semaine nationale du chien guide.



Sept jours pour sensibiliser et persuader que ce compagnon hors pair est un accélérateur de vie sociale, un moyen d’aller de l’avant, de voir plus loin.



Déjà plus de 5 000 chiens guides ont redonné de l’autonomie et de la liberté dans le quotidien de leurs maîtres. Le chien guide permet de gagner en confiance dans sa vie professionnelle, de retrouver le plaisir simple des promenades et d’avoir une vie de famille plus autonome.



Si la présence d’un chien guide change immédiatement le quotidien d’une personne déficiente visuelle, l’éducation de l’animal, elle, est un long parcours. De une à deux années s’écoulent entre la naissance et la remise du chien guide. Temps nécessaire à l’éducation de l’animal - d’abord au sein d’une famille d’accueil puis à l’école avec un éducateur spécialisé - et à la constitution de la meilleure équipe personne déficiente visuelle-chien guide. Ce processus exigeant, professionnel et labellisé, qui garantit à la personne déficiente de se sentir en totale sécurité avec son chien guide sera présenté, raconté, dans de nombreux départements, du 17 au 24 septembre.



Au programme



Les associations de chiens guides inviteront le public dans leurs écoles le dimanche 24 septembre pour une journée porte ouverte. Une occasion unique de découvrir l’engagement bénévole des familles d’accueil, le travail des éducateurs et de tous ceux qui œuvrent pour redonner plus d’autonomie aux personnes déficientes visuelles.





