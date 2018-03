Semaine Nationale des Personnes handicapées physiques

Du 12 au 18 mars 2018, semaine nationale des personnes handicapées physiques. Une semaine pour se mobiliser en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille.

Du 12 au 18 mars prochain à l’occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’APF organise dans toute la France une opération de collecte. Les fonds ainsi récoltés permettront de mener à bien des projets et actions de proximité en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille.



Comme l’an passé l’association propose le don par SMS, une manière simple de se mobiliser ! En envoyant “DON5” par SMS au 92 033 le public a la possibilité de faire un don de 5 euros, qui sera prélevé directement sur sa facture téléphonique.



Action Handicap : collecter pour soutenir des actions de proximité



Du 12 au 18 mars 2018, les délégations de l'association tiendront des stands de sensibilisation et de vente afin de récolter des fonds pour leurs projets de proximité. L’argent récolté leur permettra de poursuivre leur action en faveur des personnes en situation de handicap : défendre l’accessibilité des lieux publics, rompre l’isolement, lutter contre les discriminations, développer l’accompagnement social, etc.



Plusieurs façons de s’engager



Pour participer à cette semaine de mobilisation, le public peut s’engager en faisant un don ou un achat lors des actions menées par les délégations. Mais chacun peut aussi s’impliquer en devenant bénévole. Pour le devenir et/ou connaître les points de vente, il suffit de contacter les délégations APF.





www.apf.asso.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse