SEP : Paris - Marseille en kayak pour une aventure humaine et sportive dès le 14 août

La traversée en kayak de 8 villes de France : un périple 100% défi solidaire au profit de la Fondation ARSEP.

Géraud Paillot, 47 ans, atteint de Sclérose en Plaques depuis 2004, se lance un véritable challenge contre la maladie : “Au lieu de ramer contre la SEP, j’ai décidé de pagayer avec”. Par cette aventure humaine, il souhaite redonner de l’espoir aux malades atteints de cette maladie neurologique et de les informer sur l’importance de l’activité physique.



Son objectif est également de sensibiliser le grand public aux symptômes visibles mais aussi très souvent invisibles de la sclérose en plaques.



C’est pourquoi Géraud Paillot a décidé de parcourir en kayak Paris-Marseille, soit 1 000 km entre le 14 août et le 7 octobre. Il viendra à la rencontre du grand public et des professionnels de santé dans les 8 villes étapes suivantes :



14 août : départ de Paris

16 août : Melun

28 août : Nevers

7 septembre : Chalon sur Saône

15 septembre : Lyon

22 septembre : Valence

29 septembre : Avignon

7 octobre : arrivée à Marseille



La Fondation ARSEP :



Issue de l’ARSEP créée en 1969, la Fondation pour l’aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP), née en 2010 est la seule Fondation en France reconnue d’utilité publique se dévouant exclusivement à la recherche sur la SEP. Elle a 2 missions essentielles : financer les équipes de recherche qui étudient cette maladie, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. Son Comité scientifique, présidé par le Pr Thibault Moreau (CHU Dijon) sélectionne selon une procédure rigoureuse et impartiale les meilleurs projets de Recherche auxquels sont attribués annuellement près de 2 millions d’euros. Habilitée à recevoir des legs et donations, elle ne fait appel qu’aux dons privés et ne perçoit aucune subvention. Solidaires En Peloton est la marque sportive de la Fondation ARSEP, créée par B. Gentric, son vice-président.





La fondation ARSEP

