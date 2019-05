ÉVÉNEMENT | article publié le, 29/05/19 0 réaction

Service Civique : 400 volontaires mobilisés auprès des familles concernées par le handicap

Famille en Harmonie fête ses 3 ans : mardi 4 juin 2019 14h-16h30, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Salle des Fêtes (Porte N°2), rue de la Paix à Arras.

Né à Lens en 2011, déployé au niveau national depuis 2016, le programme Famille en Harmonie mobilise des binômes de volontaires en Service Civique pour proposer des activités de loisirs et culturelles à des personnes en situation de handicap qui sont très peu ou pas du tout accueillies en structures. Les visites de convivialité proposées par les volontaires permettent également aux aidants de bénéficier de moments de répit.



Cet événement, organisé grâce au soutien de Malakoff Médéric Humanis, partenaire fondateur du programme Famille en Harmonie et du Département du Pas-de-Calais réunira une centaine de jeunes en service civique ainsi que des partenaires publics, privés et associatifs concourant à sa mise en œuvre partout en France.



« Accompagner les personnes en situation de handicap et leurs aidants est un des 4 engagements sociétaux prioritaires pour le groupe, c’est donc tout naturellement que nous soutenons le programme Famille en Harmonie dans son déploiement national au côté d’Unis Cité. »

Laurent Huyghe, Directeur de l’action sociale retraite de Malakoff Médéric Humanis.



Au programme de l'après-midi :



13h30 – Accueil

14h00 – Présentation du programme et table-ronde avec les partenaires :

Mot d’ouverture par Bertrand Petit, Vice-président du Conseil Départemental, en charge de la Jeunesse, de l’Insertion des Jeunes, du tourisme et de la Promotion et Juliette Gatignon, Directrice Nationale d’Unis-Cité.



Présentation du programme et témoignages (45 min)

Table-ronde des partenaires (45 min) : Regards croisés sur la thématique du handicap & des aidants avec l’Association Française des Aidants, la CAF du Pas-de-Calais, Malakoff Médéric Humanis et l’UNAPEI



16h – Clôture



Intervention et clôture par Monsieur Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais et Madame Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du Service Civique



Remise d’un recueil de portraits croisés de volontaires et de familles accompagnées dans le cadre du programme Famille en Harmonie



16h30 – Cocktail de fin



Rendez-vous :

A propos du programme « Famille en Harmonie » :

Famille en Harmonie, c’est des visites de convivialité hebdomadaires, d’environ 1h30, menées par des volontaires en service civique, auprès de personnes en situation de handicap. Les volontaires proposent aux personnes visitées des activités culturelles et de loisirs basées sur leurs envies et les possibilités existantes sur le territoire. Dans le cadre du programme, les volontaires sont également amenés à proposer des activités collectives et/ou en familles ainsi que des activités à destination des aidants et des actions de sensibilisation au handicap. Actuellement ce sont près de 400 jeunes en Service Civique à Unis-Cité qui sont mobilisés sur ce programme et plus de 1000 depuis le lancement du programme en 2016.





EN SAVOIR + :

www.uniscite.fr

