Le Service Civique à distance est lancé : 1 000 jeunes volontaires pour lutter contre l’isolement des personnes âgées confinées

Le Service Civique, même à distance, ça continue ! Au-delà de cette forte mobilisation auprès des plus vulnérables d’entre nous, toutes les missions des jeunes d’Unis-Cité s’adaptent pour répondre au mieux aux besoins de ceux qui en ont besoin, et pouvoir se faire dans le respect du confinement demandé à tous.

On estime à 1,5 millions le nombre de personnes de plus de 75 ans souffrant d’isolement social, soit une personne âgée sur quatre. Face à la crise sans précédent que nous traversons et au regard des mesures de confinement qui, si elles sont salutaires pour éviter la propagation du Covid 19, font craindre une aggravation de l’isolement de nos aînés isolés, l’association Unis-Cité a décidé de mobiliser 1000 jeunes à travers la France pour contribuer massivement aux actions de lutte contre l’isolement de nos aînés.



En lien avec la coordination Monalisa, et sur le terrain avec les municipalités et les Centres Communaux d’Action Sociale, ces jeunes volontaires, formés aux interventions auprès de seniors isolés, sont mobilisés pour veiller à maintenir le lien social avec les personnes âgées isolées et mettre en action les solidarités de proximité lorsque nécessaire : appels téléphoniques réguliers aux personnes, envois de cartes postales, envois de livrets de jeux, mais aussi, lorsque les personnes sont équipées des interactions via tablettes, appels vidéos et jeux en ligne… Ils identifient aussi les besoins auxquels il est nécessaire d'apporter une réponse en lien avec les acteurs de solidarité (courses, livraison de repas ou de médicaments).



Marie Trellu-Kane, Présidente et co-fondatrice d’Unis-Cité : “Nous sommes impressionnés par la mobilisation de nos jeunes et de nos équipes d’encadrement. Grâce à leur énergie, leur créativité, leur envie d’être utiles malgré ce contexte si particulier, les jeunes se mobilisent en masse et inventent de nouvelles formes de solidarités virtuelles. Le Service Civique à distance est lancé !”.



Nolann Nicolas, 22 ans, en Service Civique à Angers : “Suite au confinement, j’appelle 7 personnes âgées 1 fois par semaine pendant environ 1 heure afin de prendre de leurs nouvelles et discuter. Ils sont très contents des appels, ça leur permet d’égayer un peu leur journée…. et moi ça me permet de me sentir utile”.



Fanny Laurencin, 20 ans, en Service Civique à Roanne : “Depuis le début de la crise, nous appelons les personnes âgées qui sont chez elles, nous avons créé des gazettes et des livrets de jeux à imprimer pour les EPHAD”.



Blandine Gautronneau, 18 ans, en Service Civique à Bordeaux : "En partenariat avec la Plateforme Autonomie Seniors de la Direction des Générations Seniors et de l'Autonomie de la Mairie de Bordeaux”, nous appelons les seniors isolés. Nous sommes 20 à faire ça dans mon équipe”.



Le Service Civique, même à distance, ça continue ! Au-delà de cette forte mobilisation auprès des plus vulnérables d’entre nous, toutes les missions des jeunes s’adaptent pour répondre au mieux aux besoins de ceux qui en ont besoin, et pouvoir se faire dans le respect du confinement demandé à tous. L'association lance donc à l’occasion de cette crise le « Service Civique à distance », en poursuivant ses missions et les missions de ses jeunes via des canaux différents, à distance. Par ailleurs, l'association renforce l’accompagnement des jeunes eux-mêmes, tant sur leur projet d’insertion professionnelle et d’engagement citoyen post Service Civique, que pour s’assurer qu’ils gèrent bien eux-mêmes cette période compliquée.





