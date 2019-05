SERVICE CIVIQUE | article publié le, 09/05/19 0 réaction

« Au service de tous » : un label pour valoriser l’engagement en France et en Europe

A la veille d’un rassemblement de volontaires en Service Civique organisé par la Ville de Paris, l’Agence du Service Civique lance le label « Au service de tous » pour valoriser les actions citoyennes en faveur de l’engagement des jeunes en Service Civique. Ce label, pensé à l’occasion du 10ème anniversaire du Service Civique, qui sera célébré au printemps 2020, est l’occasion de créer, dès à présent, une dynamique et de valoriser un programme d’initiatives tout au long de cette année résolument engagée.



Célébrer 10 ans d’engagement avec ceux qui font le Service Civique



Depuis 2010 le Service Civique a permis à plus de 360 000 jeunes, de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, et sans condition de diplôme d’effectuer une mission d’intérêt général. Plus de 240 000 jeunes se sont engagés en Service Civique en 2018, dont près de 1 500 à l’étranger et près d’un tiers rien qu’en Europe. Ce dispositif fêtera en mars 2020 son 10ème anniversaire, l’occasion pour l’Agence du Service Civique et ses partenaires de célébrer et de valoriser, dès à présent et tout au long de l’année 2020, la société de l’engagement.



Bâti avec l’ensemble des parties prenantes, réunies depuis plusieurs mois au sein d’une instance collégiale issue du Comité Stratégique de l’Agence du Service Civique, un programme d’initiatives permettra de faire rayonner la puissance de l’engagement citoyen de notre jeunesse. Cette démarche originale de co-construction a pu voir le jour grâce à la mobilisation des organismes d’accueil, d’acteurs de l’engagement, d’institutionnels, de délégués territoriaux, de partenaires du Service Civique et de jeunes engagés en mission de Service Civique.



La charte de valeurs et d’utilisation du label « Au Service de tous »



Les actions labellisées « Au service de tous » répondent à différents objectifs :

Créer une dynamique collective avec toutes les structures d’accueil de Service Civique, de Service Volontaire Européen, d’Erasmus+ Jeunesse & Sport et du Corps Européen de Solidarité.



Créer de la transversalité entre les volontaires, et entre les différentes structures d’accueil.



Rappeler les valeurs du Service Civique (mixité sociale, cohésion nationale, accessibilité).



Célébrer l’engagement à l’occasion du 10ème anniversaire du Service Civique, et en profiter pour valoriser les actions citoyennes tout au long de l’année et créer une émulation autour du Service Civique.



Pour bénéficier du label « Au service de tous », toute action devra être :

Citoyenne et apartisane

D’intérêt général, valorisant la citoyenneté

Basée sur les valeurs de l’engagement et du volontariat

En présence de jeunes engagés :

> et/ou ouverte aux anciens jeunes engagés

> et/ou ouverte aux jeunes futurs engagés

> et/ou en présence de publics bénéficiaires



Le processus de labellisation va permettre à toute structure d’accueil, institution, collectivité ou entreprise partenaire, qui en font la demande, de bénéficier du label pour valoriser une initiative, une action, une manifestation ou encore un événement, etc., et l’inscrire dans le mouvement « Au service de tous ».



Pour toute question, écrire à : auservicedetous@service-civique.gouv.fr





