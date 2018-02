Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives

Une étude pluridisciplinaire pour remettre en cause les facteurs discriminatoires de la sexualité chez les personnes en situation de handicap et faire changer les mentalités pour de nouvelles perspectives juridiques.

L'appréhension du handicap par le droit n’est pas nouvelle, notamment dans le champ des incapacités et du droit de la santé. Mais la loi en a fait un objet particulier du droit selon une double démarche de protection et d’inclusion. Au-delà de ces composantes essentielles à l’insertion des personnes en situation de handicap dans notre société, la question de la sexualité demeure souvent confinée à une sphère privée de laquelle le droit détourne son regard par respect mais aussi et surtout par pudeur, voire par tabou.



La question de la sexualité est au cœur de la place que nos sociétés contemporaines doivent réserver à ces personnes dont la vulnérabilité n’est pas seulement physique ou mentale mais aussi sexuelle. De nombreuses questions relèvent en effet de ce champ encore trop souvent maintenu dans l’ombre et nécessitent par nature une réflexion pluridisciplinaire.



Après avoir justifié d’un intérêt tardif pour un champ d’investigation investi depuis de nombreuses années par des chercheurs en sciences humaines, les organisateurs du colloque ont proposé d’avancer selon deux axes majeurs : la diversité des normes de la sexualité et la place particulière du « tiers » dans la relation d’intimité.



Dans cet ouvrage, porté par la pluridisciplinarité, les intervenants, juristes, sociologues, médecins, psychologues, éducateurs, professionnels et représentants d’association proposent des éléments de réponse à des questions complexes mais essentielles.



Infos pratiques :

Sous la direction de : Emmanuel Cartier, Alain Giami, Coralie Leuzzi-Louchart

Auteur(s) : Pierre Brasseur, Sandrine Chassagnard-Pinet, Audrey Darsonville, Dominique Everaert-Dumont, Jennifer Fournier, Jean-Luc Letellier, Lucie Nayak, Marc Pichard, Bruno Py, David Simard, Michel Viviano

Collection : Actes et séminaires

ISBN : 978-2-84874-727-9

Format : 160 x 240 mm

Poids : 326g

Parution : janvier 2018

Prix : 34 € (format papier, 194 pages)





© Handicap Infos - source : communiqué de presse