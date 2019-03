WEBDOCUMENTAIRE | article publié le, 29/03/19 0 réaction

Quels sont les signes de l’autisme ? Comment les repérer et comment agir ?

Ce webdocumentaire présente, aussi les regards croisés des chercheurs, associations, professionnels experts dans ce domaine et des parents, en Europe, en mêlant interviews, témoignages et conseils.

Le webdocumentaire Autisme - Les premiers signes a pour objectif d’outiller les parents, les professionnels de santé, de l’éducation et de la petite enfance pour repérer précocement les signes de trouble du spectre de l’autisme chez un enfant dès 12 mois.



Réalisé à la fois en motion design et en image réelle, ce document interactif propose une immersion dans la vie de deux personnages fictifs, Jules & Leïla, à trois stades de développement : de 12 à 24 mois à la maison, de 24 à 36 mois à la crèche et enfin au-delà de 36 mois à la maternelle.



Une exposition sur le repérage précoce des signes de l’autisme, créée dans le cadre du projet, participera à la promotion du webdocumentaire. Elle sera, comme le documentaire, disponible en français et en anglais.



Autisme - Les premiers signes est réalisé par Benjamin Laurent et Claire Martin, produit par la FIRAH en collaboration avec Autisme France et le Centre Ressources Rhône-Alpes. Ce projet est soutenu par la Fondation UEFA pour l’enfance.



Le webdocumentaire sera mis en ligne à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, le 2 avril.





EN SAVOIR + :

www.autisme-les-premiers-signes.org



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

