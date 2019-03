EMPLOI, SOCIAL & HANDICAP | article publié le, 15/03/19 0 réaction

Un site d’emploi spécialisé dans les secteurs de la santé, du social et du handicap

Dans le cadre de ses activités, Jennifer Lemaire a constaté un réel besoin de ces membres quant à la recherche, la proposition de poste dans ces secteurs et des difficultés à trouver un emploi.

Jennifer Lemaire 38 ans est originaire du Loiret, elle a exercé pendant plus de 15 ans dans le secteur médico-social, elle a un frère infirme moteur cérébral, Ludovic âgé de 31 ans. Elle est la créatrice et gérante sur les réseaux sociaux d’un groupe privé dédié aux métiers de la santé, du social et du paramédical qui compte plus de 2 400 membres, elle gère également la page handicap, aidants et personnels soignants qui traite des actualités sur le thème du handicap et des aidants qui compte à ce jour plus de 4 000 membres.



Jennifer a été contactée par des familles qui s’occupent de leurs proches en situation de handicap et qui ne trouvent pas d’emploi adapté à leurs profils.



À la suite de ce constat elle a décidé de créer une plateforme d’emploi spécialisé au mois de janvier 2019 dans le but de promouvoir l’emploi à destination des travailleurs en situation de handicap et des professionnels de santé. Une catégorie blog est disponible sur le site dans laquelle Jennifer rédige et publie des articles sur le thème du handicap, de la santé et du social, de belles initiatives sont également présentées.



La plateforme compte déjà plus de 500 postes à pourvoir dans toute la France.





EN SAVOIR + :

Jobsantehandicap.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page