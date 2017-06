SNCF. Accès Plus facilite votre voyage et vous propose des services complémentaires

Savez-vous qu’il existe des services complémentaires à Accès Plus qui peuvent rendre votre voyage encore plus aisé ?

Les conseillers Accès Plus, joignables au 0890 640 650 ( 7 jours / 7 jours, de 7h00 à 22h00. 0,12cts/min + prix d’appel) facilitent votre voyage et vous proposent des informations pratiques sur vos déplacements avec SNCF, l’achat de vos billets de train, la réservation de vos prestations d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’à votre place dans le train.



Présentation des trois services qui pourront faciliter vos prochains voyages :



Le service SNCF Domicile-Train propose un accompagnement spécialisé, en véhicule, de votre domicile jusqu’à votre place assise dans le train. De la prise en charge des bagages ou de l’animal de compagnie à la fermeture ou ouverture du domicile, le service Domicile-train vous propose un accompagnement privilégié et une prise en charge par du personnel qualifié. Ce service est accessible aux séniors de plus de 60 ans et/ou aux personnes à mobilité réduite et il vous permet de bénéficier d’une réduction d‘impôt de 50% sur le prix de la prestation (tarif à partir de 19,99€ pour 1h d’accompagnement tout inclus).

En savoir +, ou par téléphone 0811 654 653 (0,05 €/ min + prix appel).



Pour compléter vos trajets en train et vous déplacer facilement dès votre arrivée en gare, vous pouvez désormais compter sur Wheeliz, le 1er site de location de voitures aménagées entre particuliers. Avec déjà plus de 500 véhicules partout en France, à partir de 45€/jour vous pouvez louer une voiture adaptée (rampe ou poste de conduite adapté) à un particulier proche de chez vous ou de votre gare de destination.

Trouvez une voiture aménagée pour votre prochain voyage. Et si vous êtes propriétaire vous savez désormais comment rendre service tout en arrondissant vos fins de mois. C’est grâce à la solidarité que la mobilité est possible.



Les Compagnons du Voyage : vous proposent un accompagnement personnalisé pour vos correspondances en gares Parisiennes. Vous voyagez à travers la France et vous avez besoin de changer de gare à Paris ? Un accompagnateur viendra vous chercher en gare à votre arrivée (directement à votre place de train ou à l’accueil SNCF) et vous accompagnera, par le biais des transports en commun, jusqu’à la gare de votre prochain départ. En savoir +





