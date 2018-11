SPECTACLE | article publié le, 31/10/18 0 réaction

Les soeurs Lampions : un spectacle visuel et sonore qui s’adapte aux enfants en situation de handicap

Adressé aux enfants porteurs de handicaps, ce spectacle musical, rythmé, coloré, éveille les sens !

Persil et Kattioushka sont deux sœurs... L’une est clown, l’autre est mime. Ensemble, elles donnent vie à des animaux extraordinaires. Alors, pour ce faire, elles jouent, dansent et virevoltent ! Mais, de temps en temps, la communication est quelque peu atypique...



Au fil de leurs numéros, elles vont apprendre, ensemble, à amadouer ces animaux et à dompter leurs émotions.



Grâce au binôme psychomotricienne/comédienne, ce spectacle s'appuie sur leurs connaissances dans le domaine du handicap et de la scène.



De ce duo est né un spectacle poétique, musical, et magique dans lequel elles n’hésitent pas à aller au contact du public et à faire appel à leurs capacités.



Ce spectacle en Makaton s’adresse aux petits et aux grands. Il est accessible aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap et polyhandicap, et/ou présentant des troubles auditifs, des troubles de la relation et de la communication.



Contact :

Tél. : 06 29 99 01 96 - E-mail : soeurslampions@gmail.com





