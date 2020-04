HANDICAP | article publié le, 07/04/20 0 réaction

Solidaires-handicaps.fr : une plateforme pour trouver de l'aide pendant le confinement

Pour affronter les multiples difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, leurs aidants et les professionnels face à l'épidémie, nous devons agir vite et faire preuve d’efficacité.

C’est pour venir en aide aux personnes en situation de handicap durant le confinement que le gouvernement français a mis en place la plateforme solidaires-handicaps.fr. En ligne depuis le 31 mars, elle recense de nombreuses solutions de proximité et bon nombre d’informations essentielles.



Que trouve-t-on sur la plateforme solidaires-handicaps.fr ?



Selon la secrétaire d’État, Sophie Cluzel, 30 000 adultes et 60 000 enfants handicapés vivent chez eux faute de pouvoir être accueillis dans les établissements sociaux et médicaux sociaux, comme à l’accoutumée. Et ce sont environ 270 000 personnes en situation de handicap qui vivent dans des internats restés ouverts, mais qui, aujourd’hui comme la France entière, sont en état de confinement.



Le gouvernement a décidé de réagir et de les aider par le biais d’une plateforme en ligne. Le site internet solidaires-handicaps.fr permet de mettre en relation les personnes en situation de handicap, leurs aidants ou les professionnels avec l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et d’appui dont ils peuvent profiter.



Il s’agit de rassembler sur une seule plateforme, toutes les initiatives associatives ou professionnelles en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, par territoire. Ainsi, ils pourront plus facilement trouver des solutions pour faire leurs courses, aller chercher des médicaments à la pharmacie ou faire garder un enfant par exemple.



Sur cette plateforme, les personnes en situation de handicap et leurs proches ont également accès à un espace ressources sur lequel ils trouveront de la documentation, les informations et numéros utiles, des tutoriels, etc.



Les volontaires appelés à proposer leurs services



Sur cette même plateforme, les personnes volontaires sont également appelées à se manifester pour apporter leur aide. Les structures dédiées pourront également proposer leurs services.



Les externats et accueils de jour étant fermés, l’appel à la solidarité est aujourd’hui plus que de rigueur. Proposez ainsi à des personnes âgées ou handicapées de faire leurs courses, d’aller chercher des médicaments ou passez-leur tout simplement un coup de téléphone, etc. Tous ces petits gestes sont essentiels.





EN SAVOIR + :

solidaires-handicaps.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page