ÉVÉNEMENT | article publié le, 01/02/19 0 réaction

Solidays 2019 : les 11 premiers noms à l'affiche !

Le bal des annonces est lancé et avec lui l’excitation de chaque révélation. On dit d’eux qu’ils cassent les codes. Tant mieux, il n’y a rien de plus excitant pour ceux qui aiment la musique.

Après une édition des 20 ans record, le festival de Solidarité Sida repart à la conquête des cœurs et des âmes avec de belles têtes d’affiche et des sensations du moment pour le moins séduisantes. Décidément, la solidarité en musique a encore de beaux jours devant elle.



Le bal des annonces est lancé et avec lui l’excitation de chaque révélation. On dit d’eux qu’ils cassent les codes. Tant mieux, il n’y a rien de plus excitant pour ceux qui aiment la musique. À commencer par Angèle, LE phénomène de l’année, dont la pop acidulée pulvérise les clichés, The Blaze, la révélation électro hypnotique qui passionne le monde entier et Lomepal, l’iconoclaste rappeur qui bat les records les uns après les autres. À leurs côtés, nul doute que les pionniers du rap français, Suprême NTM, marqueront les esprits. À saluer, le retour attendu d’Hocus Pocus pour un concert événement.



Sortir des sentiers battus, c’est ce que nous promettent le duo sud-africain cyclonique Die Antwoord, avec sa rave trash aux saveurs hip-hop et Moha La Squale avec son flow explosif qui ne laissera personne indifférent. Pour les moments « feel good », il faudra compter sur Groundation avec son invitation à la liberté sur fond reggae, sur John Butler Trio et sa folk mélodieuse et sur le chill rock ensoleillé de Parcels. De son coté, Salut C’est Cool ne manquera pas d’offrir à chacun une techno décomplexée et jouissive. Le cadre est posé et augure d’une programmation belle à croquer...



Jeudi 7 février à 12h, c’est à vous de jouer. 25 000 Pass 3 Jours seront mis en vente à partir de 39 €. Dès le lendemain, les Pass 2 Jours, Pass Jour, Pass Nuit et Camping seront disponibles.



Solidays 2019 - Les 11 premiers noms









EN SAVOIR + :

Info & Réservation



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page