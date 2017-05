Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées du gouvernement Macron

Pour Sophie Cluzel, présidente de la fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (FNASEPH), l'équipe d'Emmanuel Macron a bien saisi les enjeux. Elle espère des avancées sur la scolarisation en milieu ordinaire.

Âgée de 56 ans et mère de 4 enfants, dont une jeune femme trisomique prénommée Julia, Sophie Cluzel a été nommée secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, mercredi 17 mai 2017. Fortement engagée sur la question de la scolarisation des enfants handicapées, Sophie Cluzel a fondé plusieurs associations, dont "Grandir à l'École", dont elle est la présidente.



Son parcours



Elle est la fondatrice de différentes associations de scolarisation d’enfants handicapés, dont le collectif SAIS 92 et l’association Grandir à l’école, qu'elle préside et qui s'occupe plus spécifiquement de la trisomie 21. Depuis juin 2011, elle est présidente de la FNASEPH et administratrice de l'UNAPEI de 2011 à 2013.



À ce titre, elle participe régulièrement à des débats télévisés, comme « Les 100 Français qui font bouger la France » de Béatrice Schönberg en octobre 2007, ou les journaux télévisés de France 2 et de LCI. Elle a participé à l’élaboration et au suivi de la loi 2005 pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées.



En janvier 2012, elle organise le premier Grenelle de l'intégration des jeunes handicapés dans la société, où près de 50 associations locales ou nationales rédigent une plateforme de mesures qui sont transmises aux candidats à l'élection présidentielle.





