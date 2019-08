LSF | article publié le, 06/08/19 0 réaction

Spectacles adaptés en LSF, surtitrage : la nouvelle brochure 2019-2020 est prête

Cette année encore de belles surprises vous attendent !

Bientôt 30 ans que nous existons... 30 ans que les comédiennes et comédiens LSF donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire rire, vous émouvoir, pour que la culture soit accessible à tous.



Nous souhaitons, depuis le début, créer une passerelle entre la culture entendante et la culture Sourde. Pas de frontières, mais une vie de découvertes, pour croiser les regards, échanger, partager...



Bientôt 30 ans qu’en France, nous sensibilisons des dizaines de théâtres pour que la langue des signes soit présente sur scène.



L’année dernière, un projet gigantesque a été monté avec la première adaptation LSF d’une œuvre lyrique Don Pasquale à l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.



Des centaines de projets se sont succédés et notre motivation reste inchangée. Merci à vous de soutenir ces projets par votre présence.



Cette année encore de belles surprises vous attendent ! De beaux spectacles, des nouveautés avec les gilets vibrants Subpacs et des ateliers de danse vous attendent. Soyez au rendez-vous !

L’équipe Accès Culture





