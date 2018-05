Sport Ensemble organisé par et pour Handicap International, le 16 juin prochain, au Bois de Boulogne

Sachez qu’il est encore temps de vous inscrire ! Handicap International propose des offres adaptées aux structures accueillant des personnes en situation de handicap.

Sport ensemble est un événement sportif et solidaire, ouvert à tous, personnes valides et personnes en situation de handicap. Cette journée est l’occasion de mobiliser vos établissements autour d’un projet unique de découverte et de partage, réunissant les valeurs de solidarité et de vivre-ensemble.



Différentes épreuves sportives sont proposées (courses 10 km et 5 km et marche 5 km) et organisées, en parallèle un village avec des activités handisport gratuites (showdown, parcours en prothèse, goalball, et bien d’autres encore !) Grâce à une collecte du grand public et de dons des entreprises partenaires, les participants se mobiliseront pour soutenir les actions de Handicap International dans près de 60 pays.



Les épreuves

Course 10 km : prenez le départ de l'épreuve historique de l'événement.

Course 5 km : en solo ou en binôme handi-valide, venez vous surpasser lors d'un tour du parcours.

Marche 5 km : une marche conviviale autour des valeurs du partage et au-delà des différences.



Venez aussi découvrir une toute autre vision du sport en vous amusant avec des activités ludiques et sportives autour du handicap : du basket fauteuil au céci-foot en passant par le parcours en prothèse… Les différents stands sportifs seront en accès libre.



Infos pratiques :



Pour participer, il vous suffira simplement de régler les 15 € de frais d’inscription par personne, qui permettront de couvrir les frais techniques de la journée.



Camille Pliskal | Coordination du projet Sport Ensemble Nice, Paris

Tél. : + 33 (0) 1 43 14 82 53

E-mail / Skype Pro : c.pliskal@hi.org



Sport ensemble 2018









www.sportensemble.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse