Sport et solidarité à l’honneur le jeudi 4 octobre 2018 Au stade vélodrome Jacques Anquetil à Paris

Une journée 100% défi avec la 12ème édition de la « Charentonnaise Entreprises » au profit de la Fondation ARSEP.

La « Charentonnaise Entreprises », organisée par L’Association Sportive du Crédit Foncier en partenariat avec l’Union Sportive Natixis, organise le 4 octobre 2018, la 12e édition de La Charentonnaise Entreprises au profit de la Fondation ARSEP (Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques). Une course annuelle dédiée aux entreprises parisiennes.



L’épreuve se déroulera entre 12H30 et 14 heures, dans le bois de Vincennes. Chaque participant pourra pratiquer la course, la marche ou la marche nordique, seul ou en duo, sur 3,5 km ou 7 km. L’épreuve sera ouverte aux personnes à mobilité réduite. Le départ et l’arrivée se dérouleront dans l’enceinte du stade vélodrome Jacques Anquetil.



Depuis sa création en 2006, la Charentonnaise Entreprises connaît un succès grandissant. De cent cinquante participants à la première édition, elle a rassemblé en 2017 plus de mille coureurs.



En organisant cette course, les collaborateurs des entreprises de l’Est Parisien et tous ceux du groupe BPCE ont la possibilité de partager des moments de convivialité en soutenant une cause, cette année encore, les inscriptions se feront au profit de la Fondation ARSEP.



Frais d’inscription

Une course de 7km – 10€/ personne

Une course de 3,5km en solo – 10€/personne

Une course de 3,5km en duo – 10€/personne

Une marche de 3,5km – 10€/personne

Une marche nordique de 3,5km – 10€/personne



Les inscriptions sont ouvertes

Pour tout renseignement : 01 57 44 73 24 ou scff@creditfoncier.fr ou sur la page Facebook : la Charentonnaise Entreprises





La Fondation pour l’aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) est la seule Fondation en France reconnue d’utilité publique se dévouant exclusivement à la recherche sur la Sclérose en Plaques. Elle a 2 missions essentielles : financer les équipes de recherche ; informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. La Sclérose En Plaques (SEP) est une maladie chronique et invalidante qui survient dans la majorité des cas chez de jeunes adultes, autour de 30 ans et touche 100 000 personnes en France et 2,3 millions dans le monde. Ni la cause, ni le remède ne sont connus actuellement.

