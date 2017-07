Les sportifs sourds ont aussi leurs Jeux

Près de 3 300 athlètes en provenance de 96 pays se donnent rendez-vous du 18 au 30 juillet à Samsun (Turquie), pour la 23e édition des Deaflympics d’été.

Du 18 au 30 juillet, Samsun en Turquie, accueillera la 23e édition des Deaflympics d’été. Sous l’égide de l’ICSD (Comité International des Sports pour les Sourds), les Deaflympics sont organisés tous les deux ans, en alternance été/hiver, comme le sont les Jeux Paralympiques. Ils sont le rendez-vous sportif de l’élite sportive sourde. Avec ses 45 sélectionnés, l’équipe de France sera engagée dans sept disciplines.



Les cinq continents représentés



Cette édition enregistre un nouveau record de participation. Des athlètes des cinq continents seront présents (Europe : 1 543 athlètes, Asie : 751, Afrique : 410, Amérique du Sud : 415, Amérique du Nord : 177 et Océanie : 30). Au total, ce sont plus de 5 500 personnes qui participeront à cette grande fête du sport.



21 sports sont au programme des Deaflympics d’été 2017 : athlétisme, badminton, basket, beach volley, bowling, course d’orientation, cyclisme sur route, football, golf, handball, judo, karaté, lutte libre, lutte gréco-romaine, mountain bike, natation, taekwondo, tennis, tennis de table, tir sportif, volley ball.



La France aux Deaflympics



Avec ses 45 sélectionnés, l’équipe de France sera quant à elle engagée dans sept disciplines : le football, le badminton, le judo, l’athlétisme, le bowling, le cyclisme, le tennis. Les noms des sélectionnés, ont été dévoilés le 6 juin dernier, ils seront emmenés par Brice Allain, chef de mission pour cette édition et accompagnés par 26 membres du staff (sportif, médical, communication).



Steeve Touboul, 27 ans, double champion d’Europe de cyclisme (1 000 m sprint sur piste et course sur route) l’année dernière en Belgique, sera le porte drapeau de cette équipe de France. Le cycliste aux multiples talents sera heureux de rejoindre le chemin des Deaflympics après avoir été écarté de ceux de Sofia pour cause de blessure en 2013. Cette année, le Français compte bien revenir au plus haut-niveau, après son dernier titre obtenu à Taïpei en 2009 (or en course sur route, bronze sur 1 000 m sprint et sur la course aux points).



Après Sofia en 2013, les Bleus ont à cœur de prendre leur revanche. Les Français avaient en effet réalisé un bilan mitigé. Partis avec une équipe restreinte, composée de seulement 22 athlètes, engagés uniquement dans des sports individuels, elle remporta néanmoins onze médailles (2 or, 6 argent, 3 bronze), insuffisant pour espérer une meilleure place que celle de 17e au classement des nations. A Samsun, l’Equipe de France de foot sourds fera son grand retour, le collectif aura à cœur de montrer qu’il fait toujours partie de l’élite.





www.france-deaflympics.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse