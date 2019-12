PARALYSIE CÉRÉBRALE | article publié le, 30/11/19 0 réaction

Un stage de rééducation intensive et ludique pour les enfants de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale

L'objectif de ce stage de 2 semaines est d'améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne ainsi que les capacités motrices du bras, de la main mais aussi du tronc et des membres inférieurs chez les enfants avec paralysie cérébrale.

Dans le cadre d'un programme de recherche financé par la Fondation Paralysie Cérébrale, huit enfants de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale vivent actuellement une expérience inédite grâce à un stage de rééducation intensive visant à développer leur autonomie de façon ludique.



La Fondation Paralysie Cérébrale finance à hauteur de 1,5 million d'euros un programme de recherche pan-européen baptisé "CAP' : Changement induits par la thérapie HABIT-ILE chez les enfants avec paralysie cérébrale en Age Préscolaire.



Ce programme - basé sur la méthode HABIT-ILE développée par le Professeur Yannick Bleyenheuft - est coordonné par le Professeur Sylvain Brochard. Son objectif est d'évaluer l'effet de deux semaines de thérapie HABIT-ILE chez 100 enfants de 1 à 4 ans. Il implique quatre sites : Bruxelles, Brest, Angers et Pise.



" Tout l'enjeu de cette rééducation est de changer durablement les capacités motrices de l'enfant à un stade de son développement où tout est encore possible ! Par exemple, je ne peux pas monter un escalier, tenir un yaourt ou remonter mon pantalon... et au bout de 15 jours, je peux le faire !" explique le Docteur Alain Chatelin, Président de la Fondation Paralysie Cérébrale.



1er stage en France, à la Fondation Ildys, Brest



L'équipe du service de soins de suite et de réadaptation de la Fondation ILDYS accueille à Brest du lundi 18 au vendredi 30 novembre un groupe de huit enfants de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale. Il est suivi à plein temps par une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de professionnels : Médecins MPR (médecine physique et réadaptation), kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens...



L'objectif de ce stage de 2 semaines est d'améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne ainsi que les capacités motrices du bras, de la main mais aussi du tronc et des membres inférieurs chez les enfants avec paralysie cérébrale. Le principe consiste à augmenter la participation de l'enfant en ciblant la thérapie sur des activités ludiques et en sollicitant l'autonomie de l'enfant.



Au cours de son stage, chaque enfant bénéficie d'un accompagnement personnalisé : un à deux thérapeutes l'accompagnent constamment chaque jour de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30. Pendant les 50 heures de stage, l'équipe thérapeutique propose aux enfants des activités ludiques pour développer leur motricité et leur autonomie par le jeu : peinture, pâte à modeler, toboggan, collage, mimes de chansons…



Un second groupe de 9 enfants sera accueilli à la Fondation Ildys du 2 au 13 décembre 2019.





