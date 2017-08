Stage sportif Handi - valide Athlétisme à Blois

L'objectif est de réunir deux mondes trop souvent éloignés : les jeunes sportifs valides ou non.

Le premier stage européen sportif Handi-valide se déroule à Blois du 29 juillet au 4 août. Ce stage d'Athlétisme a l'originalité d'être destiné aux enfants valides et aux enfants en situation de handicap, il est coaché par des sportifs de haut-niveau. La médaillé Marie-Amélie LE FUR est bien-sûr l'ambassadrice de ce stage.



Un enjeu de taille : le mélange de personnes handisports avec des athlètes valides. Afin de réunir ces deux mondes, My Travel Sport, créateur de Stages Sportifs pour enfants et Marie-Amélie LE FUR se sont associés pour organiser le premier stage « Sport & Performance » pour valides et handicapés coachés par des sportifs de haut-niveau.



Ce stage d'Athlétisme réunit au CRJS de Blois du 29 juillet au 4 août, 16 jeunes de 10 à 17 ans. Les entraînements sont biquotidiens, les trois coachs sportifs, Vanessa, Gwenaëlle et Marie-Amélie organisent des exercices variés basés sur le jeu. L'entraînement est surtout collectif et offre la possibilité, de pratiquer un athlétisme adapté, motivant et formateur pour les aider à découvrir l'ensemble des épreuves du premier sport olympique. L'idée est à de développer la condition physique des athlètes-stagiaires, afin que leur potentiel puisse s'exprimer et qu'ils soient en accord avec eux-mêmes, ainsi qu'avec les autres. En plus des entrainements, les jeunes qui sont en vacances ont des activités diverses et des veillées festives pour s'amuser et se détendre.



Un projet ambitieux



L'objectif est de réunir deux mondes trop souvent éloignés : les jeunes sportifs valides ou non. D'un côté, il y a les enfants valides, pour qui il existe un grand nombre de projets permettant de découvrir le sport ou de se perfectionner dans une discipline précise : My Travel Sport fait d'ailleurs partie de ces acteurs. D'un autre côté, il y a l'handisport, où les opportunités sont plus rares... Bien sûr, il existe des clubs sportifs et associations à disposition des enfants en situation de handicap malgré cela, la pratique des jeunes handisports reste encore marginale... Afin de réunir ces deux mondes, My Travel Sport a souhaité mettre à profit son expérience de créateur de Stages Sportifs pour enfants en organisant le premier stage « Sport et Performance » pour valides et handicapés coachés par des sportifs de haut-niveau.



A propos de My Travel Sport



My Travel Sport réunit des professionnels du Sport et du Voyage dans un concept de stages sportifs pour tous, encadrés pour beaucoup par des champions. Nos champions ambassadeurs assurent une présence continue lors de nos stages et accompagnent les jeunes avec une forte implication et une véritable envie de les faire progresser. En plus de sa gamme de stages sportifs pour enfants et adultes, My Travel Sport propose des séminaires, journées plaisir et aventures ou stages de motivation pour les entreprises.





mytravelsport.com

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse