CONCOURS | article publié le, 26/11/18 0 réaction

Start-up Handicaps : quand le handicap dope l'innovation

Le succès de la première édition a rapidement conduit à la création d’un modèle inédit de « concours incubateur territorial » spécialisé dans le champ du handicap.

Initié en novembre 2016, Start-up & Handicaps lance son 2e concours. Les objectifs de cette 2e édition restent inchangés : Favoriser l’émergence d’idées, de projets, de solutions innovantes accélérant la compensation du handicap et de la perte d’autonomie. Avec une nouveauté pour cette édition : l’élargissement aux déficiences sensorielles et mentales.



Il est devenu un accélérateur d’innovations au service du handicap résumé par cette Baseline : « Quand le handicap dope l’innovation ». A elle seule, elle présente parfaitement l’esprit et la finalité du concours.



L’innovation facilite et favorise en effet l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce concours trouve donc tout son intérêt et son aura aussi bien auprès des jeunes pousses qui décuplent d’ingéniosité et souvent d’expériences vécues pour proposer des solutions pertinentes, que des partenaires dont l’engagement est entier et sans appel.



Conditions de participation :



Ce concours est ouvert aux porteurs de projet en cours d’immatriculation, aux startups, TPE, PME, jeunes entreprises ayant développé une solution ou un produit innovant.



Le caractère innovant du projet (concept ou service), le potentiel économique de l’entreprise, la capacité à contribuer à la création d’emplois, l’apport pertinent d’une solution de compensation au handicap et/ou à la perte d’autonomie sont les critères qui contribueront à l’analyse des candidatures et à la sélection des lauréats, en plus de la capacité des candidats à répondre aux objectifs et aux thématiques suivantes :



Objets connectés ou solutions domotiques innovantes : il s’agit des projets visant à simplifier et faciliter la vie sociale (maison, travail, loisirs) de la personne en situation de handicap grâce aux objets connectés et solutions domotiques innovantes.



Projets qui répondent aux handicaps sensoriels et mentaux : il s’agit de solutions visant à compenser le handicap de la personne en lui apportant une aide technique, numérique ou autre qui favorise son autonomie.



Solutions de déplacement : il s’agit des projets visant à normaliser les déplacements des personnes en situation de handicap (conduite automobile, compensation du handicap, aides techniques de déplacement).



Solutions numériques : il s’agit des projets visant à favoriser l’accès aux technologies du numérique (smartphone, tablettes, PC) et au développement des aides à la communication (ex : système avec synthèse vocale). Il s’agit aussi d’accompagner par le numérique l’inclusion sociale et professionnelle et de diminuer ainsi la fracture numérique.



Calendrier :



13 NOVEMBRE 2018 - Ouverture du concours

18 JANVIER 2019, MINUIT - Clôture des dépôts de candidature

6 FÉVRIER 2019 - Journée des pitchs des finalistes

7 FÉVRIER 2019 - Soirée de remise des prix



Dotations :



Financières, elles se singularisent par l’accompagnement que chaque partenaire apporte dans son domaine d’expertise : ingénierie financière, conseils entrepreneuriaux, expertise médicale et laborantine, accompagnement sanitaire et réglementaire…



1er prix : 5 000 euros + Formation Entreprendre 5 jours + 5 jours de conseils expert



2e prix : 2 000 euros + Formation Entreprendre 5 jours + 5 jours de conseils expert



3e prix : 1 000 euros + Formation Entreprendre 5 jours + 5 jours de conseils expert



4e prix : 1 000 euros + Formation Entreprendre 5 jours + 5 jours de conseils expert



Prix coup de coeur : 1 000 euros + Formation Entreprendre 5 jours + 5 jours de conseils expert



« Pour en avoir fait plusieurs si ce n’est beaucoup, le concours Start-up & handicaps est le seul où nous soyons ainsi conseillés, accompagnés, suivis sur la durée » Morgan Lavaux - fondateur de Gaspard.





EN SAVOIR + :

Postulez



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page