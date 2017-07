Suivez Jonathan dans son road-trip XXL en fauteuil roulant, du 19 juillet au 9 aout 2017

Grand Canyon, Google X, Studios Hollywoodiens... Suivez Jonathan dans son road-trip XXL en fauteuil roulant du 19 juillet au 9 aout 2017.

C’est un rêve d’enfance qui devient réalité. Cet été, Jonathan, 19 ans, étudiant en informatique concerné par une amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire évolutive qui le prive de la marche, part, du 19 juillet au 9 août, à la conquête des Etats-Unis !



Battant et ambitieux, il organise son voyage depuis 18 mois, avec son frère Anthony, sa sœur Maureen et son ami Alexis, pour planifier leurs 20 jours d’aventure et leurs 5 000 kms de parcours. « C’est mon premier vol hors d’Europe, je suis hyper heureux de faire ce voyage avec ma sœur, mon frère et Alexis, nous allons partager des souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires ». Leur programme va susciter l’envie chez plus d’un.



Leurs grands rendez-vous à ne pas manquer :



30 et 31 juillet : survol du Grand Canyon en hélicoptère ;

7 août : visite des studios d’animations d’Hollywood ;

8 août : visite du laboratoire top secret de Google X.



Ce voyage inédit est à son image. En effet, à 19 ans, Jonathan vit sur le campus toulousain de l’université Paul Sabatier à 300 kilomètres de la maison familiale. Sa maladie ne l’a pas empêché de prendre son indépendance : il vit en toute autonomie dans son appartement adapté, gère lui-même les auxiliaires de vie dont il a besoin au quotidien et pratique sa passion, le foot-fauteuil en équipe de 1ère division.



Chaque jour, Jonathan et sa team partageront sur leur page Facebook des anecdotes, rencontres, cartes postales, parfois même en live. Abonnez-vous et restez connectés !





© Handicap Infos - source : communiqué de presse