Une tablette tactile à destination d’enfants autistes

Le système de communication par échange d’images vise à développer les capacités à communiquer.

Les étudiants ingénieurs de l’ISEN de Brest mettent à profit leurs connaissances en ingénierie au service de l’Institut Médico Éducatif de Plabennec dans le cadre du développement d’une tablette tactile. Destiné aux enfants de l’Institut souffrant de difficultés de communication et d’interaction sociale, ce projet permet de transcrire sur un support digital, un système de communication complet par échange d’images. Un outil ludique, plus ergonomique, paramétrable, personnalisable et plus attrayant pour l’enfant.



Le système de communication par échange d’images vise à développer les capacités à communiquer. Il s’adresse aux enfants et aux adultes de tout âge, présentant un syndrome autistique et des troubles envahissants du développement, ainsi qu’à toute personne ayant des difficultés de communication et d’interaction sociale qui empêchent le développement d’un langage fonctionnel.



La collaboration entre l’ISEN Brest et l’Institut Médico Éducatif s’appuie sur un double objectif :



Permettre aux étudiants d’apporter leur contribution et leur savoir-faire technique et numérique à un projet concret d’utilité sociale.



Permettre à l’IME d’accéder à un outil améliorant la pédagogie et les méthodes d’accompagnement des enfants autistes.



Le projet s’est construit grâce à un réel échange au quotidien entre les étudiants et l’IME. Pendant 6 mois, des réunions de travail ont été organisées afin de partager avec les professionnels et de comprendre leur besoin dans le but d'établir un cahier des charges. Plusieurs étapes ont été nécessaires au développement de l’outil afin de rendre ce dernier totalement fonctionnel et en phase avec les besoins des enfants et du personnel encadrant de l’Institut (définition des besoins, développement technique, phases de tests, ajustements, lancement final).



Une application fonctionnelle utilisée au quotidien



Il est important de noter que cette application est gratuite et facilement accessible aux familles via "google play store" (nom : Classeur Autisme). De plus, l'outil est utilisé à ce jour par les équipes, les enfants de l'IME de Plabennec, certaines familles et d'autres établissements de l'association. Cet outil et ce travail ont permis aux enfants d'accéder à l'innovation technologique auquel ils ont droit, et besoin, à moindre frais pour l'institution et les familles.



Vidéo. Classeur Autisme Android









© Handicap Infos - source : communiqué de presse