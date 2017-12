Tandem ski... les joies de la glisse pour tous dans le massif des Vosges et en Alsace

Riche en partage, sensations et émotions, cette activité s’adresse à toute personne ne pouvant pas skier de façon autonome, et se pratique en demi-journée.

A 1 200 mètres d’altitude, au coeur du massif des Vosges, entre Alsace et Lorraine, une équipe de professionnels du handicap et de la montagne vous accueille toute l’année pour vos séjours, voyages, vacances et week-end adaptés au handicap. Entièrement rénové en 2012, le Refuge du Sotré dispose désormais de 50 places de couchage, organisées en chambres disposant toutes de sanitaires adaptés. Porteur du Label Tourisme et Handicap, des agréments de l’Education Nationale et de Jeunesse et Sport, le refuge est aussi affilié à la Fédération Française de Randonnée.



Les joies de la glisse pour tous dans le massif des Vosges



L’équipe du Refuge fait découvrir les joies de la glisse aux personnes ne pouvant pas skier de façon autonome. En effet, équipées de plusieurs tandems flex de marque Tessier, les personnes en situation de handicap peuvent savourer les plaisirs de la montagne sans limite.



Les pilotes du Refuge sont formés et accrédités au pilotage de ces appareils, et peuvent ainsi emmener ainsi les personnes sur les pistes de ski du massif des Vosges. En institution ou en famille, les accompagnateurs valides peuvent aussi partager la descente en ski.



Infos pratiques :



Descente à la 1/2 journée, journée (possibilité de repas en auberge ou pique-nique) ;



Encadrement assuré par les accompagnateurs en montagne du Refuge qualifiés Handisport et accrédités au pilotage des appareils Tessier ;



Descentes adaptées à toutes et tous, sans limite d’âge ;



Parcours adapté en fonction de la météo du jour pour le confort, l’intérêt et le sécurité de tous ;



Prévoir vêtements chauds et imperméables (coupe-vent, bonnets, gants, chaussures de marche…), lunettes, crèmes solaires ;



Tandem'flex, housses et moufles grand confort mis à disposition dans la prestation d’encadrement ;



Tarifs selon composition du groupe : nous contacter Tél. : 03 29 22 13 97 7 Jours / 7 (fermé le lundi).





www.refugedusotre.com

© Handicap Infos - source : communiqué de presse