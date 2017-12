Téléthon 2017, 8h : top départ du 36 37 !

Rendez-vous dès ce soir, à 18h45 sur France 2, pour le coup d’envoi de ce marathon solidaire parrainé par Zazie.

Dès 8h, ce vendredi 8 décembre, les lignes du 3637 accueillent les appels des donateurs ! C’est le top départ d’une mobilisation XXL pour un Téléthon 2017 placé sous le signe des exploits. En effet, pendant 30 heures, partout en France, les bénévoles du Téléthon vont tenter de battre des records du monde et relever les défis les plus fous dans plus de 20 000 animations dans 10 000 communes.



Rendez-vous dès ce soir, à 18h45 sur France 2, pour le coup d’envoi de ce marathon solidaire parrainé par Zazie. Ce week-end, on se bat tous pour la vie ! Malades, familles, chercheurs comptent sur la mobilisation de tous !



La carte des animations Téléthon 2017

Le Téléthon c'est partout en France. Retrouvez toutes les animations organisées près de chez vous sur la carte Téléthon 2017.



La ligne du don : 3637

Appel gratuit depuis un poste fixe.



Samedi - 10H - FRANCE 2 : objectif traitements

C’est au coeur d'I-Stem, que nous vous emmenons ce samedi matin, en direct d’Évry. Entourés de malades et de leurs familles, de chercheurs et de médecins, Eglantine Emeyé et Thomas Sotto feront le point sur les dernières avancées scientifiques.









