Les têtes de Linotte remontent sur les planches pour un nouveau spectacle

Les « Têtes de linotte » ont décidé d’être encore plus étourdies ! Pour la cinquième année consécutive, la troupe de théâtre et d’improvisation, de l’ADAPEI de la Gironde, formée par Olivier Tsevery, joue leur nouveau spectacle, le mercredi 6 Juin 2018, à 16h00, à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine.



Un spectacle regroupant une histoire inventée au même moment et des saynètes contemporaines



Le théâtre d’improvisation est un spectacle interactif, où les acteurs ont besoin du public pour pouvoir construire leur scène. Olivier Tsevery, le maître des jeux et présentateur, va récolter des mots auprès des spectateurs à partir desquels les joueurs devront raconter et interpréter une histoire.



« Rien ne ressemble à la sensation d’être sur scène, quand on réussit à passer le cap une première fois, on a qu’une envie, c’est de renouveler l’expérience. » Olivier TSEVERY (Professeur de Théâtre).



Les têtes de linotte interpréteront également des saynètes de la pièce Tranches de ville: Ils endosseront le rôle de Clochards, Manifestants, Travestis, Religieuses, Avocats, Juge, Jeunes des banlieues, Vieilles mégères, Secrétaires...



La troupe des têtes de Linotte



Les têtes de Linotte, sont 13 apprentis comédiens issus de l’atelier de théâtre d’improvisation du cours O.Théâtre. Cette troupe est constituée de personnes en situation de handicap mental. Depuis 2013, elle a rassemblé de nombreux talents, qui s’investissent avec passion chaque mercredi pour présenter leur pièce dans toute la Gironde. Ce sera donc pour eux l’occasion de livrer leur jeu d’acteur !



La rencontre avec les étudiants de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine



Plus de 200 élèves, étudiant à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS), assisteront au spectacle des têtes de linotte. L’objectif étant de voir l’outil d’expression qu’est le Théâtre dans la possibilité de socialisation et de développement de la confiance en soi des publics en situation de handicap. A l’issu de la représentation, un échange avec les futurs travailleurs sociaux aura lieu pour en savoir plus sur les méthodes utilisés par Olivier Tsevery.



« Les personnes en situation de handicap qui montent sur scène, apprennent à gérer le regard du public et de leur proche. Cela leur permet d’apprivoiser leur peur de l’environnement et de la dépasser, en avançant graduellement à leur rythme ». Olivier Tsevery (Professeur de Théâtre)



Informations : Entrée libre réservée aux élèves de l’IRTS. Lieu : Grand Amphi de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine, 9 Rue François Rabelais, 33400 Talence – Le mercredi 06 juin 2018 à 16h00.





