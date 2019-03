DÉFI | article publié le, 19/03/19 0 réaction

Thierry Corbalan, nageur amputé des deux bras, prépare son défi : 60 km dans le lac Léman à la nage monopalme

Pour mener à bien ce défi, le Dauphin corse s'impose un entraînement de 20h de nage hebdomadaire et 1h30 de vélo.

Thierry Corbalan, nageur amputé des deux bras, également surnommé le Dauphin corse, prépare actuellement le nouveau défi qu'il s'est fixé pour fêter ses 60 ans : parcourir à la nage monopalme une distance de 60 km dans le lac Léman.



Ainsi, le 26 juillet prochain, Thierry prendra le départ à 16h de la plage de Saint Gingolph en Haute Savoie, accompagné de son ami Laurent Salingue en Kayak et de deux membres du Pagaie club de Thonon les Bains pour arriver sous le jet d'eau de Genève en Suisse. Une embarcation à moteur assurera la sécurité et la logistique durant toute la manifestation.



Le défi est réalisé au profit de 2 associations :



Sepas Impossible, fondée en 2014 en Haute Savoie, par Cécile Monod, pour permettre de créer un établissement où pourront être reçus les malades de la sclérose en plaque de Savoie et Haute Savoie. Aucun établissement n'existe à ce jour et la distance est problématique pour les malades et les familles.

sepasimpossible



Le dauphin Corse, basée à Ajaccio, créée en 2012 par Thierry Corbalan pour réaliser des défis sportifs en monopalme et aider les personnes malades et handicapées via des dons et des actions à des fins de thérapie ou d'achat de matériel.

ledauphincorse



La plus longue distance réalisée, à ce jour, par Thierry Corbalan est de 80 kms en 26h entre l'île de Monté Cristo et Bastia. Pourtant, nager en eau douce constitue un challenge supplémentaire puisque la densité, et donc la flottabilité, y sont moindre qu'en mer.



Pour mener à bien ce défi, le Dauphin corse s'impose un entraînement de 20h de nage hebdomadaire et 1h30 de vélo.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

