DOCUMENTAIRE | article publié le, 14/10/19 0 réaction

TOU.TE.S LES MEMES une série documentaire sur le handicap

Le temps d’une journée, le journaliste, ex-personnel soignant, va s’immerger dans le quotidien de gens qui ont une profession, un engagement, un mode de vie, une maladie, un handicap qui rythme et détermine leur vie.

Sur les routes de France, Julien Ménielle, vidéaste et créateur de la chaîne YouTube Dans Ton Corps part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont une particularité en lien avec la santé.



Le temps d’une journée, le journaliste, ex-personnel soignant, va s’immerger dans le quotidien de gens qui ont une profession, un engagement, un mode de vie, une maladie, un handicap qui rythme et détermine leur vie.



Julien Ménielle va les suivre dans leur quotidien, dans leurs activités habituelles afin de mesurer à quel point leur quotidien peut être différent de celui de personnes qui ne partagent pas leur particularité, mais aussi à quel point c’est tout simplement leur quotidien à eux.



Comme l’explique Julien Ménielle: “On discute sans tabou mais sans forcément tout ramener à la maladie ou au handicap”.



Rencontres avec : Camille à Montpellier, Robin à Paris, Pierre-Louis à Honfleur, Ophélie à Toulouse, Pernelle à Lille, Flavie à Neuilly, Marianne à Liège, sans oublier Fabrice, 54 ans qui pratique l’activité méconnue d’accompagnant sexuel.



ÉPISODE 1 : Camille a 23 ans et habite à coté de Montpellier. Elle est atteinte d’une IMC (Invalidité Motrice Cérébrale) d’origine inconnue qui l'empêche de mouvoir ses bras et ses jambes comme elle le voudrait. Elle doit donc parfois utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Depuis 2 ans Camille pratique le rugby en fauteuil en club.



ÉPISODE 2 : Julien rencontre Marianne , une styliste et peintre de Liège. Par le passé, elle a subi des amputations sur ses deux mains et deux pieds à la suite d’une complication due à des médicaments périmés lors d’un traitement contre la malaria.



ÉPISODE 3 : Robin , 22 ans, est diagnostiqué autiste Asperger depuis ses 14 ans. Il est passionné d’aéronautique et pratique le théâtre.



ÉPISODE 4 : Julien Ménielle se rend à Honfleur pour retrouver Pierre-Louis qui est atteint d’une maladie inflammatoire de l’intestin : la maladie de Crohn. Diagnostiqué à 16 ans, Pierre-Louis, pratique la voile et les courses au large et a dû adapter sa passion à son traitement.



ÉPISODE 5 : Ophélie a perdu la vue à 19 ans mais elle ne laisse pas son handicap l’empêcher de peindre, dessiner ou faire des photos.



ÉPISODE 6 : Julien rencontre Pernelle, amputée des quatre membres à cause d’une méningite en 2012. La jeune femme de 26 ans pratique le surf et est passionnée de sport, d’art et de photo. Elle envisage de devenir modèle photo et vient de réaliser son book pour postuler auprès d’agences.



ÉPISODE 7 : Fabrice a 54 ans et pratique une activité d’accompagnant sexuel auprès de personne en situation de handicap. Julien et Fabrice partent ensemble à la rencontre d'Adeline, une jeune femme accompagnée par Fabrice. Elle est atteinte du syndrome d’Elhers-Danlos, maladie qui fragilise ses organes vitaux.



ÉPISODE 8 : Julien rencontre Flavie, jeune maman de 33 ans née avec une agénésie du bras (elle n’a pas d’avant-bras gauche). Depuis 2 ans, elle fabrique elle-même ses prothèses à l’aide d’une imprimante 3D et de modèles en open-source.





EN SAVOIR + :

Disponible sur France.tv slash Fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page