Tous HanScène®. Le premier concours « Vidéo Handicap » ouvert aux étudiants

Outre les nombreux lots à gagner, le concours déroule le tapis rouge aux lauréats et leur offre la chance unique de voir leur œuvre vidéo projetée sur grand écran lors de la cérémonie.

Mobiliser les établissements d’enseignement supérieur pour changer le regard sur le handicap, c’est l’objectif de ce concours unique ouvert aux étudiants. Seront récompensés des films originaux de 2/3 mn sur le thème du handicap grâce au soutien d’une quinzaine de grandes entreprises françaises et à la bienveillance d’un jury prestigieux.



Fort du succès de la Saison 5, le concours « Vidéo Handicap Étudiant » Tous HanScène®, créé en 2012 par Christian Grapin, Directeur de l’association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises, s’engage dans une nouvelle édition.



La règle du jeu demeure identique : des équipes de 2 à 4 étudiants ou membres de l’administration proposent au jury un court-métrage de 2 à 3 minutes dont le thème central est le handicap et l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans les études supérieures et dans la société. À eux d’écrire le scénario, de tourner les plans, de les monter et de déposer leur film sur le site Internet de toushanscene pour le soumettre au vote du grand public et des entreprises partenaires. A eux aussi d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.



Sept catégories de films sont proposées, dont une toute nouvelle :

Arts et essais

Humour

Sport

Vie étudiante

Vie professionnelle

Vie quotidienne

Et la toute nouvelle catégorie : innovation technologique.



Un prix « Mobilisation Établissement » financera les projets des trois établissements qui auront mobilisé le plus de votants parmi leurs communautés estudiantine, académique et administrative. Les lauréats seront accompagnés pour mettre en œuvre un projet dédié au handicap au sein de leur établissement. Une subvention de 2 000 €, 1 500 € ou 1 000 € sera allouée au 1er, 2e et 3e.



Une dernière édition couronnée de succès



350 établissements post-bac touchés, 100 vidéos réalisées, 65 000 vues sur le site et YouTube, 16 entreprises engagées, 590 000 visites sur le site, et 3 établissements récompensés pour leur mobilisation.



Une cérémonie pour valoriser les projets et les lauréats



Outre les nombreux lots à gagner, le concours Tous HanScène® déroule le tapis rouge aux lauréats et leur offre la chance unique de voir leur œuvre vidéo projetée sur grand écran lors de la cérémonie. Une nouvelle fois, celle-ci sera accueillie au sein du multiplex UGC Ciné Cité Paris 19 et se tiendra le 29 mars 2018.



Un contexte politique favorable



Dans son discours de politique générale le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé : « L’inclusion des personnes en situation de handicap constitue une des priorités pour le quinquennat » Dans la feuille de route qu’il a adressée à Sophie Cluzel, la Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, il lui demande « de contribuer par son action à une société réellement solidaire ». Trois grandes orientations cadrent sa mission dont celle de « Construire une stratégie de transformation faveur d’une société d’inclusion durant le quinquennat ».



Contribuer à une société solidaire et inclusive, c’est aussi depuis six années l’ambition du Concours Vidéo. A travers l’engagement des entreprises, des établissements d’enseignements supérieur, des étudiants handicapés et non handicapés, notre volonté est, pour reprendre les propos de Sophie Cluzel de « contribuer à la montée du niveau de formation et de qualification des jeunes en situation de handicap, l'accès à l'enseignement supérieur est un enjeu majeur. » En effet, ils ne sont que 8% inscrits en supérieur contre 17% pour l’ensemble de tous les jeunes.



L’ensemble des acteurs se félicite d’avoir été précurseurs des engagements du gouvernement actuel et d’avoir également anticipé depuis six ans l’appel lancé par la Secrétaire d’état à « toutes les associations et toutes les bonnes volontés pour accomplir une mutation vers une société plus inclusive ».



