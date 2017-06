Transport de personnes à mobilité réduite : Keolis renforce son activité en Ile-de-France

Keolis qui exploite une quarantaine de services dédiés et transporte plus d’1,2 million de voyageurs à mobilité réduite, poursuit son développement en Ile-de-France, région en forte mutation sur le plan des transports publics. © image keolis.

Keolis a réalisé l’acquisition de la société Les Coccinelles et de sa filiale Les Kangourous 2, spécialisées dans le transport de voyageurs à mobilité réduite. Cette opération de croissance externe renforce le leadership français du Groupe en matière de solutions de mobilité accessibles et adaptées aux besoins de tous.



La société Les Coccinelles, créée en 2004, et sa filiale acquise en 2011, les Kangourous 2, sont toutes deux spécialisées dans le transport de personnes à mobilité réduite. Avec leurs 660 courses quotidiennes, ces entreprises franciliennes transportent chaque jour un peu plus de 1 000 personnes, essentiellement des enfants vers les établissements scolaires et les centres médico-éducatifs du département de Paris, du Val de Marne et de Seine Saint Denis.



La société et sa filiale exploitent une flotte de 220 véhicules et emploient 237 collaborateurs. Elles réalisent plus de 50% de leur activité sous contrat STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de- France).



Dans la continuité du renouvellement du service PAM 75 dédié aux Parisiens à mobilité réduite et du gain, en mars 2017, de FILIVAL PAM 94, le service de TPMR du Val-de-Marne, le groupe accroît ses positions sur ce segment de marché.



Déjà leader du transport de personnes à mobilité réduite en France, le Groupe, qui exploite une quarantaine de services dédiés et transporte plus d’1,2 million de voyageurs à mobilité réduite, poursuit son développement en Ile-de-France, région en forte mutation sur le plan des transports publics.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse