Travailleurs handicapés : appel à candidatures aux métiers du journalisme et de l'audiovisuel

Soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'Agefiph, la Fondation Caritas, la Mission Handicap du Groupe M6 et la Fondation France Télévisions, le projet associatif Jaris offre à des personnes en situation de handicap d'accéder aux métiers du journalisme et de l'audiovisuel.

Jaris est une action culturelle et pédagogique qui a pour objectif de permettre à des personnes en situation de Handicap, de 18 à 35 ans, de retrouver leur place dans la société grâce à des formations de préparation à l’accès (ou au retour) au monde du travail, à la pratique des technologies de l’information et de la communication (outils numériques de l’audiovisuel, du multimédia et du journalisme). La 15ème édition de l’action Jaris va s’attacher à réaliser des reportages sur « L’accès à la culture, au sport et à la parole publique pour tous ».



Jaris 2019 – 15° édition - Formation pré-qualifiante Journalisme et audiovisuel :

25 mars au 5 juillet 2019 Puis sous réserve selon parcours initial : stage de professionnalisation rémunéré 6 mois.



Appel à candidatures :

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 janvier 2019 – Coût du stage : 12 000 euros Financement pris en charge à 50% par les partenaires de ACT PRO Complément de financement : Pôle Emploi – Agefiph – Fondation 2ème Chance.



La validation des candidatures se fait sur entretien personnalisé Rémunération possible comme stagiaire de la formation professionnelle selon le profil du candidat (sous réserve). Lieu du stage : Val-de-Marne (94).



NB : Une lettre de motivation « manuscrite » + un CV + une fiche de renseignement sont à adresser à :

Association ACT’PRO - Action JARIS 2018 - 17, Avenue Maurice Ponroy – 94420 - Le-Plessis-Trévise.



Information complémentaire :

Tél. : 01.56.86.56.81 - Email : contact@jaris.fr



« Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national Emploi et Inclusion 2014-2020 ».





EN SAVOIR + :

www.jaris.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

