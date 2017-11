Travailleurs indépendants handicapés : signature d’un partenariat avec l’UPTIH

Le Groupe BPCE a signé cette année un partenariat avec l’UPTIH (L’Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés) pour favoriser le recours aux travailleurs indépendants handicapés. Grâce à ce partenariat, les différents établissements du Groupe BPCE pourront accéder à une plateforme de mise en relation avec des travailleurs indépendants handicapés.



Ce partenariat a pour objectif de développer, au sein du Groupe, le recours aux prestations du STPA (secteur du travail protégé et adapté) et de continuer à faire progresser le taux d’emploi indirect en favorisant le recours aux travailleurs indépendants handicapés par les entreprises.



Pour mobiliser les collaborateurs, le groupe a organisé un challenge photo sur Twitter : le challenge #Handigital, durant la SEPH semaine du handicap. Un challenge individuel (les 3 photos les plus retweetées seront récompensées) mais surtout collectif puisque pour chaque tweet posté avec le #Handigital, 1 € sera reversé (dans la limite de 5 000 €) à l’association Votre Ecole Chez Vous œuvrant pour la scolarisation à domicile des enfants malades ou handicapés.



