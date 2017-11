Trois nouveaux théâtres accessibles à Paris : le Théâtre Édouard VII, le Théâtre de la Porte Saint-Martin et le Théâtre Montparnasse

Les équipes de ces théâtres sauront vous réserver le meilleur accueil. Allez-y et faites-le savoir autour de vous ! Image : © DR

Avec Accès Culture, ces trois théâtres privés parisiens mettent désormais à votre disposition, gratuitement, sur toutes leurs représentations, des programmes détaillés.



Vous bénéficiez également de places à tarifs préférentiels pour découvrir une comédie actuelle, une célébrissime pièce de Molière ou un monologue poétique portés par les célèbres comédiens Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker dans La vraie vie, Michel Bouquet dans Le Tartuffe ou André Dussollier dans Novecento.



Le programme détaillé est un document imprimé en caractères agrandis et en braille. Il reprend les éléments du programme salle traditionnel (distribution, intentions de mise en scène) enrichi d’informations sur les décors, les costumes et d’éventuels effets visuels. La représentation se déroule ensuite sans audiodescription. Ce programme peut être envoyé avant la représentation pour vous permettre d'en prendre connaissance grâce à vos synthèses vocales.



Elisabeth Gérard, spectatrice fidèle nous donne son avis : "les programmes détaillés permettent une bonne compréhension de la pièce. Les informations étaient suffisantes sur les deux pièces que nous avons vues avec mon mari. Dans La vraie vie, c’était indispensable. Par exemple, quand il reste suspendu à sa bibliothèque, je n’aurais pas compris sans le programme. Je me suis souvenue de chaque détail car il n’y en avait pas trop donc c’était facile à retenir."



Nouveau !

Vous pouvez télécharger les programmes de salle adaptés des spectacles en version rtf sur ce site afin de les lire avec vos synthèses vocales.



La vraie vie - Théâtre Édouard VII

Visite tactile : samedi 18 novembre

Sur réservation uniquement : Jessica Bertholon 01 70 64 41 66 - jbertholon@theatreedouard7.com



Programmes détaillés

Du 19 septembre 2017 au 6 janvier 2018, du mardi au jeudi à 21h, samedi à 17h, à 18h dès le 21 octobre et dimanche à 15h30. De 19 € à 57 € (selon différentes catégories).



Le Tartuffe de Molière - Théâtre de la Porte Saint-Martin

Programmes détaillés

Du 22 septembre au 31 décembre 2017, du mardi au vendredi à 20h, samedi à 20h30 et dimanche à 16h. De 12 € à 42 € (selon différentes catégories), tarifs spécifiques le 24 et 31 décembre. Visite tactile : date à définir.

Réservations : Céline Fillon 01 42 08 00 32 - cf@theatre-portestmartin.fr



Novecento - Théâtre Montparnasse

Programmes détaillés

du 6 octobre 2017 à janvier 2018, du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 15h30, de 10 € à 38 € (selon différentes catégories).

Réservations : 01 43 22 77 74





accesculture.org

