Trophées Femmes en EA : rendez-vous Mardi 7 juillet 2020 en live tv interactive

Le thème officiel 2020 : l'aventure extraordinaire de l'EA, entre prise de risques et exploration professionnelles.

Initialement prévus le 10 mars, les Trophées des Femmes en EA, ont été reportés en raison de la crise sanitaire. Pour ces mêmes raisons, Handiréseau a imaginé un format innovant, en vidéo, à distance et interactif qui permet de suivre, sous forme des webinaires : des conférences, des tables rondes d'invités de marque, des ateliers de bonnes pratiques et la cérémonie de remise des Trophées en respectant les mesures de sécurité.



En 2020, la place des femmes en situation de handicap en entreprise reste fragile :



> La formation initiale des femmes en EA est toujours très inférieure à celle des hommes

> 1% des femmes en situation de handicap sont cadres contre 16% des hommes

> La majorité des EA n'a pas de politique égalité professionnelle femme-homme

> Elles sont minoritaires dans les entreprises adaptées



La vocation des Trophées Femmes en EA :



> Mettre en lumière des parcours inspirants

> Soutenir la professionnalisation et l’égalité femme-homme en EA

> Promouvoir les passerelles vers le milieu ordinaire "classique".





