Les Trophées Femmes en EA sont reportés au mardi 7 juillet

Les Trophées femmes en EA dont la remise était prévue le 10 mars, à proximité de la journée mondiale des Droits des femmes, reportent leur 6ème édition au mardi 7 juillet, date du lancement du Forum Génération Égalité, organisé par ONU Femmes.



Pour commémorer son 25ème anniversaire, ONU Femmes organise au travers de ce Forum un rassemblement mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes, co-présidé par la France et le Mexique sous l'impulsion de la société civile.



Le projet sera lancé à Mexico les 7 et 8 mai 2020 et culminera à Paris du 7 au 10 juillet 2020.



Cette commémoration faisant date, Handiréseau a choisi de remettre les Trophées Femmes en Entreprise Aadaptée, le 7 juillet prochain pour marquer son attachement au Forum Génératon Égalité.



L'événement Trophées Femmes en EA est complet. Les personnes qui étaient inscrites, sont ré-inscrites automatiquement et recevront de nouvelles informations courant mai. Pour vous inscrire sur la liste d'attente, envoyez un email à : contact@handireseau.fr





