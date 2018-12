SOCIÉTÉ | article publié le, 19/12/18 0 réaction

Les Trophées des Femmes en Entreprises Adaptées 2019

36% seulement des salariés d’EA sont des femmes...

Depuis 2015, les Trophées Femmes en EA mettent en lumière les parcours exceptionnels des Femmes en Entreprises Adaptées. Ils souhaitent promouvoir la professionnalisation et l’égalité femme-homme en EA et soutiennent les directions achats et les missions handicap dans leurs pratiques responsables.



En 2019, la situation des Femmes en situation de handicap est toujours fragile dans le secteur du travail ordinaire tout comme dans le secteur du travail protégé



La formation initiale des femmes en EA est toujours très inférieure à celle des hommes

La majorité des EA n'a pas de politique égalité professionnelle femme-homme

Seules 1% des femmes en situation de handicap ont un statut cadre contre 16% des hommes, en milieu ordinaire classique…



Infos pratiques :



Le 5 mars 2019 - Ministère de l’économie et des Finances

139 rue de Bercy - Paris, Médiation inter-entreprise 75012

De 8 h 30 à 18 h 30

Téléphone : 01 82 09 38 39

E-mail : contact@handireseau.fr





