Les Trophées Femmes en Entreprises Adaptées : 4e édition

RDV le mardi 6 mars 2018, chez Deloitte : 136, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine.

Intelligence émotionnelle / intelligence artificielle ? Pour leur 4ème édition, les Trophées Femmes en EA font parler neurosciences et big data.



Le programme



8h45 à 9h30 : Petit déjeuner d’accueil

9h30 : Ouverture de la journée par Dominique du Paty et l’Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté (Eweta)

Et si l’Intelligence Artificielle (IA) était destinée à renforcer notre potentiel humain ?

Par Raphaël Féraud, Chercheur au sein d’Orange Lab, membre de phi-TAB, Think Tank Analytics Big Data

IA et l’emploi aujourd’hui et demain

L’EA est-elle compatible avec l’IA ?

Sylvie CHEYNEL, Présidente du Directoire d’AlterEos, Entreprise Adaptée (EA)

IA et robotique

Conférence animée par Samy Aït Mohammed Assystem en présence de Jean Baptiste Lecl’ech, Président de Makeme et Thomas Wiart, Coordinateur projet « Plateau Innovation », Assystem

L’Europe, fer de lance de la Data encadrée ?

Nouvelle Règlementation européenne : RGPD (Règlement général sur la protection des données)

Conférence par Dominique Nothomb, Secrétaire Générale de l’Eweta et M. Dejeneffe, Data Protection Officer pour l’Entreprise de Travail Adaptée (ETA) « Ateliers Jean Del’Cour »



L’intelligence émotionnelle (IE), superstar de demain ?

Supermood, 1ère plateforme RH d’engagement et de bonheur au travail

Kevin Bourgeois, Fondateur de Supermood

Handiréseau et l’éthologie

Accompagnements et projet d’entreprise par Dominique du Paty fondatrice d’Handiréseau et Charlotte Cloarec, ADP

Manager par l’IE, associé à la prise de risque

Hayette Djennane, championne de France handisport de parachutisme

Laetitia Bernard, quintuple championne de France de CSO handisport et journaliste à France Inter

L’IE, notre force qui va nous différencier des robots

Table ronde animée par Sylvie Noël, Direction des Achats de Covea et Présidente de l’Adra (Association des Directeurs et Responsables Achats), avec Kenza Lahlou, ex-Directrice achats de Conforama, Ilde Puglisi, Directrice des achats de la Coface, Cédric Dufour, Responsable des achats du Gie Agirc-Arrco et de Dany Drion, Vice-Président de l’Eweta



Clôture de la matinée par Marie-Anne Montchamp, Grand Témoin, Présidente de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)



12h30 à 13h00 – Team Building

13h00 à 14h00 – Déjeuner & Jeu concours #FEEA2018

14h00 à 15h30 – Ateliers

« Les signaux faibles de l’intelligence artificielle au service du handicap » par Philippe Cahen, Prospectiviste : « Comment l’observation de notre environnement contient des éléments surprenants de notre futur »

« L’humain augmenté et le handicap » par Bertrand Quentin, agrégé et docteur en philosophie : « Réflexion sur l’ Homme des marges »



15h30 à 17h00 : remise des trophées

Ouverture de la remise des trophées par Pascal Légitimus, Parrain des Trophées Femmes en EA

18h : cocktail de fin & Networking

Les invités d’honneur : la Wallonie avec l’Eweta l’Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté et Monsieur Pascal Légitimus, le Parrain 2018.





