CONCOURS | article publié le, 27/04/19 0 réaction

Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive : les candidatures sont ouvertes

Le concours est ouvert jusqu’au 15 mai 2019. Les trophées seront remis lors d'une cérémonie officielle, le mardi 18 juin 2019 à 18h, au Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2.

La deuxième édition des Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive est lancée. Les entreprises, privées ou publiques, peuvent candidater jusqu’au 15 mai 2019, pour présenter leurs initiatives inclusives. En effet, ces trophées promeuvent des actions permettant aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit à une vie professionnelle, comme nous y engage la Convention internationale de l’ONU. Ils visent la valorisation de politiques handicap et de réalisations innovantes des entreprises françaises et européennes. Les lauréats sont récompensées lors d'une cérémonie à l’Université Lumière Lyon 2, le 18 juin 2019, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée des Personnes Handicapées et marraine de ces trophées.



L’optique de ces Trophées est résolument inclusive. Il s’agit d’adapter les environnements professionnels à la diversité des besoins : accompagnement vers l’emploi, professionnalisation, adaptation de poste, maintien dans l’emploi, passerelles entre les milieux de travail ordinaires et protégés. Qu’espère-t-on ainsi ? Un engagement concret des acteurs économiques, et de fait, une diminution du chômage de la population active en situation de handicap.



Comment candidater ?



Peuvent candidater toutes les familles d’entreprises privées ou publiques, assujetties ou non à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap, conduisant des réalisations inclusives.

Le dossier de candidature est à remplir en ligne via ce site

Pour tout renseignement, écrire à tropheeslumiere.ei@gmail.com



Concours ouvert jusqu’au 15 mai 2019.

Le règlement complet des Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive est disponible sur le site.



Les trophées seront remis lors d'une cérémonie officielle, le mardi 18 juin 2019 à 18h, au Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2, suite au colloque Le handicap au cinéma : images, visages, usages.



Trophées Lumière De L'entreprise Inclusive 2019









© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page