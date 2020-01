JEUX VIDÉO | article publié le, 23/01/20 0 réaction

UBIQUE Kids, le jeu vidéo au service du handicap

L’accès à un tableau de bord patient unique qui permet aux parents et aux ergothérapeutes de suivre la progression de l’enfant à distance et sur le long terme (les données sont cryptées et enregistrées dans le cloud).

L’idée d’UBIQUE est née en 2017, suite à une visite faite par Ali à un ami dans un centre de rééducation. Il aperçoit des enfants avec une paralysie cérébrale en pleine séance de rééducation et constate à quel point elle est répétitive et douloureuse.



Il décide de chercher comment rendre ces exercices moins contraignants et parle de son projet avec son ami Hassan. Ensemble, ils bâtissent une solution innovante pour qu’un maximum de professionnels (ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychomotriciens) et de particuliers puissent avoir accès à des soins ludiques et utiles, grâce aux nouvelles technologies.



Ils discutent notamment avec des ergothérapeutes et des parents d’enfants avec une paralysie cérébrale tout au long du développement du jeux, et écoutent leurs souhaits. Au vu du succès rencontré depuis son lancement en France, la jeune pousse française va se lancer sur le marché américain dès avril 2020.



En parallèle, la société ambitionne aussi de lancer un nouveau produit pour aider tous les adultes et les personnes âgées faisant de la rééducation motrice (après avoir subi un accident vasculaire cérébral, un accident sportif, la maladie de Parkinson…).



Ce n’est pas la première que l’industrie du jeu vidéo entre dans le cadre médical. On connait déjà tous les bienfaits sur nos séniors avec la V.R. ces jeux entrent donc à leur tour dans ce milieu et ont déjà fait leurs preuves un peu partout dans le monde.



Une efficacité testée et approuvée par de nombreux enfants dans des IEM, en SESSAD et dans des hôpitaux en France



Quel est donc ce jeu ?



Tous les enfants ont envie de se sentir comme les autres, de s’amuser, de participer à de multiples activités, et de relever des challenges. Se sentir pleinement intégrés au sein de leur entourage est nécessaire à leur développement émotionnel et psychique.



Dans ce contexte, les repas de famille (Noël, anniversaire…) ou entre amis peuvent être très difficiles à vivre pour les enfants ayant un handicap moteur. Alors que leur quotidien est déjà marqué par des séances de rééducation complexes, douloureuses et rébarbatives, ces moments accentuent encore davantage leur sentiment d’isolement.



Quand tout le monde s’amuse, ils se retrouvent à l’écart car ils ne peuvent pas jouer avec les autres.



Grâce à des capteurs de mouvements connectés à une plateforme de jeux vidéo, les enfants peuvent réaliser leurs exercices de rééducation et d’ergothérapie de manière originale et amusante.



Son module a été spécialement pensé pour les enfants avec une paralysie cérébrale, ou ayant subi un AVC (hémiparésie, etc.), pour une utilisation à domicile ou dans le milieu médical (IEM, IME, SESSAD, etc.).



Chaque kit inclut 4 bracelets, 2 capteurs, 1 chargeur et une application à télécharger (compatible iOS et Android). Les capteurs de mouvements se connectent à l’application via la technologie Bluetooth (donc sans fil) pour une totale liberté de mouvements. Elle reconnaît les trois mouvements classique de kinésithérapie à savoir flexion/extension, déviation et pronation/supination.



Et en ce début d’année, la sortie du mode multi-joueur va permettre de s’éclater tous ensemble, en famille ou entre copains, autour d’une dizaine de jeux vidéo.



Avec le mode multi-joueurs, les enfants ayant un handicap moteur vont pouvoir affronter chaque membre de leur famille et tous leurs amis dans de folles parties de jeux vidéo, à la fois fun et ludiques.



Le mode multi-joueurs permet de jouer à un contre un, que ce soit avec un ami/proche valide ou invalide. Avec, en prime, tous les avantages du mode mono-joueur.



Deux jeux en mode multijoueur sont déjà disponibles : AirHockey2 et Football Strike. Pour en profiter, il existe un pack comprenant le kit UBIQUE, avec deux ans d’accès à tous les jeux existants plus l’accès aux nouveaux jeux, pour 299€ TTC (dont 119€ pour le kit et 180€ pour les 2 ans d’accès) avec le code promo PACK2ANS.



Kermesse IEM SESSAD La Passerelle







