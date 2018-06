Unis-Cité propose 5 000 missions de Service Civique à vivre en équipe et accessibles à tous

Cette année, Unis-Cité s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle pour sa campagne de communication, basée sur le signe « Ensemble » en langue des signes.

Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Depuis 1995, elle a déjà mobilisé plus de 20 000 volontaires. L’association lance dès maintenant son appel à candidature pour les 5 000 jeunes (16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui pourront démarrer leur Service Civique dès septembre 2018 dans l'une de ses 60 antennes.



Le service civique : une année de césure citoyenne et atout dans le parcours des jeunes



En s’engageant en Service Civique, ces jeunes vont pouvoir :



Vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des jeunes de tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de leur complémentarité et s’enrichir de leurs différences.



Etre sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à de grands besoins sociaux : Ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées ; sensibiliser les habitants au développement durable ; s’engager dans des écoles pour mener des actions citoyennes avec les enfants, etc.



Développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux.



Bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité.



NB : il est aussi possible de créer sa propre mission de Service Civique dans le cadre du programme d’entrepreneuriat social Rêve & Réalise.



Nouvelle campagne



Comment candidater ?



Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée.





www.uniscite.fr

EN SAVOIR + :





