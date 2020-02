TRIBUNE | article publié le, 31/01/20 0 réaction

Vêtements adaptés pour les enfants. Pourquoi Angèle et Martin ?

Depuis des années, je me suis prise de passion pour la couture de vêtements essentiellement pour enfants, un univers coloré et féerique.

Au cours de ma carrière d'aide-soignante, j'ai très souvent rencontré des soucis au moment de l'habillage des patients/résidents. En effet, ces derniers présentant souvent une mobilité réduite, l'exercice peut devenir extrêmement compliqué et inconfortable. J'ai donc régulièrement pris l'initiative d'apporter des modifications sur leurs vêtements, car c'est bien aux vêtements de s'adapter au handicap... et non l’inverse !



Après avoir passé 12 années dans le domaine médical, et suite à une blessure assez sérieuse à l'épaule, j'ai dû quitter mes fonctions, cette reconversion m'est alors apparue comme une évidence : coudre des vêtements pour ceux qui en ont réellement besoin.



En effet depuis des années, je me suis prise de passion pour la couture de vêtements essentiellement pour enfants, un univers coloré et féerique. On m'a déjà demandé à plusieurs reprises d'adapter des vêtements pour des personnes à profil atypique, j'ai donc décidé d'y consacrer ma nouvelle vie professionnelle.



Alors, pourquoi le marché est-il si pauvre concernant les vêtements adaptés ?



Les tarifs sont souvent trop élevés pour des vêtements inesthétiques et les gammes pour enfants sont quasi inexistantes : peu de couleurs, pas de motifs, rien d'aussi joyeux et riches que les vêtements « classiques ». Pourtant, ce public et leurs aidants (parent, entourage, personnel médical) semblent très en demande d'un peu d’originalité. Un vêtement pratique, adapté, mais également joli à regarder et porté avec fierté. C’est pourquoi je propose sur le site, un grand choix de tissus !



Je n'ai pas la prétention de pouvoir habiller tous les enfants, encore moins le pouvoir de créer des gammes de vêtements complètes, mais j'aimerai apporter ma pierre à l'édifice en créant aujourd’hui, une gamme de manteaux classiques et une gamme de manteaux adaptés en parallèle afin que tous les enfants d’une même fratrie, à besoin spécifique ou non, puissent porter un manteau similaire. Des modèles visuellement semblables, des tissus et des coupes identiques mais avec tous ces petits détails qui font la différence. Des ouvertures latérales ou à l'arrière, des modèles raccourcis au bas du dos pour ne pas gêner l'enfant, une adaptation des tailles car chaque enfant est différents... Bref, des manteaux sur mesure, à la demande, pour le confort de tous.



Notre atelier est situé en Corrèze, près de Brive la gaillarde, Nos modèles sont visibles sur RDV ou sur le site internet. Les délais de confection sont de 15 jours. Et toutes les demandes de modification/adaptation sont prises en compte !





EN SAVOIR + :

www.angele-et-martin.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page