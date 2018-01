Vieillissement des personnes handicapées : Klesia lance un appel à projet

KLESIA, la Firah (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) ainsi que le CCAH (Comité national Coordination Action Handicap) lancent, en partenariat, un appel à projets de recherche appliquée autour du vieillissement des personnes handicapées.



Si les progrès de la médecine, l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et la meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap ont permis d'augmenter considérablement leur espérance de vie, cela pose désormais de véritables questions d'accompagnement à plus long terme.



Les recherches présentées, pour concourir, doivent obligatoirement s'adresser aux personnes handicapées et porter sur le thème du vieillissement de ces personnes. Les champs d'intervention sont nombreux : solution d'accueil, soutien à domicile, passage à la retraite, accompagnements, fin de vie. …



Ces recherches devront être le fruit d'une collaboration entre différents acteurs, – personnes handicapées, familles, accompagnants, chercheurs, professionnels – et faire l'objet d'une diffusion auprès d'un public scientifique (revues spécialisées) et non scientifique (familles…).



Un jury étudiera tous les dossiers selon 6 critères : objectif général, originalité, porteur de projet et partenaire(s), méthodologie et résultats, supports réalisés et réalisme de la recherche. A l'issue de sa sélection, le lauréat se verra remettre une dotation maximale de 100 000 euros.



Pour concourir :

Lette d'intention et dossier complet à compléter – disponibles sur le site de la Fondation ;

Les dossiers complets doivent être envoyés avant le 23 mars 2018.





