Une visite adaptée à tous au musée du château de Mayenne

Pensé dans sa conception pour être accessible, le site est désormais une référence sur le territoire en matière d’accueil des publics en situation de handicap.

Le château de Mayenne a plus de 1000 ans, il est le palais carolingien le mieux conservé d’Europe. Au cours des siècles et des occupations successives il n’a cessé d’évoluer : château fort, prison et aujourd’hui musée, ses murs témoignent et portent les traces de la vie qu’il a abrité.



Il expose des collections départementales médiévales : céramiques, sarcophages, objets religieux... mais aussi d’extraordinaires collections retrouvées sur site. Notamment un ensemble de 52 pions de jeux des 11eme et 12eme siècles, la plus grande collection retrouvée en France. Ces objets, pièces d’échecs et pions de tabula sont uniques, tant par la qualité d’exécution que par la quantité retrouvée sur le site.



Le site et les collections sont mis en valeur par une muséographie vivante et attractive ainsi que par de très nombreuses animations, visites guidées et expositions temporaires.



NB : plus de 67% des personnes en situation de handicap qui ont visitées le château sont venues en groupe. Les visites et ateliers mis en place permettent de répondre à la forte demande des structures de se voir proposer des médiations adaptées.



Les aménagements du musée



Pour les personnes à mobilité réduite

Places réservées sur le parking le plus proche du musée ;

L’accès se fait en traversant un parc sans pente ni obstacle ;

Possibilité pour les véhicules de déposer des personnes devant l’entrée du site ;

Circulation et cheminement à l’intérieur du musée facilités : comptoir d’accueil, toilettes, bancs de repos, ascenseur…



Pour les personnes sourdes ou malentendantes

Environnement sécurisé, parfaitement adapté ;

Différents outils d’interprétation mis en place ;

Livrets de visite adaptés et gratuits disponibles à l’accueil ;

Boucles magnétiques à l’accueil et dans l’aula carolingienne (audiovisuel).



Pour les personnes malvoyantes ou aveugles

Le site est parfaitement sécurisé (bandes d’éveil à la vigilance, nez de marches contrastés…) pour assurer un cheminement optimal ;



De nombreux outils d’interprétation ont été installés pour permettre un libre accès à l’information ;



Depuis 2016, deux agents du musée ont été formés à la Langue des Signes Française et sont capables d’accueillir et de proposer des visites zooms en LSF.



Le musée du château de Mayenne a obtenu le label Tourisme et Handicap pour les quatre déficiences en 2010. La marque Tourisme et Handicap est une reconnaissance de la fiabilité et de la qualité de la prestation touristique en direction de la clientèle handicapée. Cette démarche garantie une parfaite accessibilité du site et prend en compte tous les types de handicaps : moteur, visuel, auditif et mental.





