MUSÉES | article publié le, 28/12/18 0 réaction

Visites - Conférences en langues des signes dans les Musées de l’île de France en 2019

Pour les visiteurs sourds individuels (Rendez-vous sur place, avec ou sans réservation suivant ces conférences).

Découvrez le programme des visites conférences en langues des signes dans les musées de l’île de France pour le 1er trimestre 2019...



Janvier - Février 2019 :



LES CATACOMBES DE PARIS

1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris - Métro : Denfert Rochereau

Samedi 2 février : visite & découverte des catacombes à 10H30

Réservation obligatoire (15 personnes maximum)

Laure.cariou@gmail.com & carnavalet.actionculturelle@paris.fr



Parcours de 2 km. Durée de la visite : 1h30 à 2h00.

Ni toilettes, ni vestiaire. 130 marches à descendre. 83 marches à remonter. Température : 14°.

NB : visite déconseillée aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, aux personnes sensibles et aux jeunes enfants. Les Catacombes ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Musée CLUNY

28 Rue du Sommerard, 75005 Paris - Métro Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon

Tarif : 10€

Réservation conseillée : accessibilite.reservation@quaibranly.fr

Samedi 5 Janvier à 15h : Exposition « Magiques Licornes »

Conférencier : Alexis Dussaix



Musée COGNACQ-JAY

8 Rue Elzévir 75003 Paris, Métro : Saint-Paul Rendez vous dans le hall d’accueil

Dimanche 10 Février à 15h : visite du musée de Cognacq-Jay

(Découverte du musée de Cognacq-Jay)

Conférencier : Alexis Dussaix



Samedi 05 Janvier à 10h :

Samedi 12 Janvier à 10h :

Visite Exposition « les fabriques du Luxe »

Conférencier : Alexis Dussaix



CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE NOTRE DAME DE PARIS

Ile de la cité, Parvis de Notre Dame de Paris : Métro Saint Michel ou Cité

Samedi 5 Janvier à 10h30 : Visite du crypte archéologique

Conférencière : Laure Cariou



Musée GUIMET

6, place d’Iéna, Paris 16ème, Métro Iéna - Rendez vous dans le hall d’accueil

Mercredi 9 janvier à 14h30 :

Exposition «Meïji et le splendeur du Japon impérial » (Visite reprogrammée)

Conférencière : Laure Cariou

Réservation très conseillée : resa@guimet.fr



Musée du LOUVRE

34-36, quai du Louvre – 75001 PARIS - Métro : Palais Royal (ligne 1)

Rendez vous à l’Accueil des Groupes

Samedi 12 Janvier à 10h30 : exposition Un rêve d’Italie : la collection du marquis Campana

Conférencière : Laure Cariou

Tarif : 5,00 € par personne – Paiement sur place



INSTITUT DU MONDE ARABE

1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed V - 75005 Paris (Métro Jussieu ou Sully-morland)

Tarif : 6€

Samedi 2 Février à 14h30 : visite de l’exposition « Cités Millenaires »

Conférencier : Alexis Dussaix

Réservations obligatoire : srobin@imarabe.org



Musée de L’ORANGERIE

Place de la Concorde - Métro : Concorde

Rendez vous dans le hall d’accueil

Tarif : 6€50 par personne – Paiement sur place

Samedi 12 Janvier à 10h30 : exposition "Les contes cruels de Paula Rego"

Conférencier : Stéphane Duchemin

Samedi 02 Février 2019 à 10h30 : collections permanentes de Paul Guillaume (nouveau thème)

Conférencier : Stéphane Duchemin

Réservations recommandées auprès du conférencier : stephane.duchemin15@gmail.com



Musée D’ORSAY

1, rue de Bellechasse – 75007 PARIS

Métro : Solférino ou RER C : Musée d’Orsay Rendez vous dans le hall d’accueil (Caisse no 6) Tarif : 6 € par personne – Paiement sur place

Jeudi 10 janvier à 19H : exposition "RENOIR PÈRE ET FILS"

Conférencière : Laure Cariou



GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES

Entrée à la porte Champs-Élysées, 3 rue du général Eisenhower Paris 75008

Réservation obligatoire sur le site du Grand Palais pour toutes les visites-conférences

www.grandpalais.fr

Vendredi 18 Janvier à 18h30 :

Samedi 19 Janvier à 10h30 :

(Visite reprogrammée) - Exposition-évenement « MIRO » Conférencier : Stéphane Duchemin



CENTRE GEORGES POMPIDOU

Place Georges Pompidou – 75004 PARIS - Entrée par le parvis

Métro : Rambuteau ou Hôtel de Ville ou Châtelet Les Halles (RER A, B, C et D)

Rendez vous dans le hall d’accueil – Niveau 0

Samedi 26 Janvier à 14h30 : exposition «LE CUBISME» au Centre Beaubourg

Conférencier : Alexis Dussaix

Tarif : 5,00 € par personne – Paiement sur place

Réservation obligatoire : nicole.fournier@centrepompidou.fr



MAISON CHATEAUBRIAND

87 rue de Chateaubriand, 92290 Châtenay-Malabry

Lieu du RDV : 9h30 à la sortie de la gare de Robinson (RER B)

Samedi 26 Janvier à 10h30 :

Samedi 16 Février à 10h30 :

Visite de l’exposition «L’Empire en boîtes»

Conférencier : Alexis Dussaix

Tarif gratuit - Réservation conseillée : alexisdussaix.guidelsf@gmail.com





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page